Bruno pone fecha para iniciar su proceso de recuperación

Bruno Iribarne, el portero almeriense se lesionó de un dedo hace unas semanas durante la pretemporada del Almería en Marbella. Todo sucedió durante un entrenamiento, el canterano explicó en UDA Radio como se siente, confesando que «la verdad que estoy con una mentalidad bastante positiva, va avanzando muy bien el dedo y entrenando mucho para volver lo antes posible y lo mejor posible».

El cancerbero de Aguadulce explicó como fue la jugada en la que se lesionó, detallando que «la verdad que fue en una pachanga, en el entrenamiento, en un doble de área, un uno contra uno a un metro y mi compañero Lázaro siempre tira muy fuerte y tuve la mala suerte que me dio en el dedo y también como que con el palo, son cosas que pasan y ha tenido que venir así, no pasa nada», aseguró Bruno.

El jugador rojiblanco dio plazos y puso fecha para cuando empezaría el proceso de recuperación tras estas semanas totalmente parado, reconociendo que «tengo el lunes 18 una cita con el traumatólogo y si todo va como esperamos espero que ahí ya esté pegado el dedo y ya pueda empezar poco a poco y entrar lo antes posible».

Además, Bruno Iribarne habló sobre la UD Almería y la nueva temporada que está a punto de empezar, respondiendo que «espero formar un grupo fuerte tanto en el campo como dentro y desde el primer día con humildad y con trabajo a ganar partidos y a conseguir el objetivo», aseguró el joven portero de la UD Almería. Hay que recordar que Bruno Iribarne es el portero del filial, pero que desde la temporada pasada está en dinámica con el primera equipo, alternando el filial con el conjunto dirigido por Rubi. Andrés Fernández, Fernando y Bruno Iribarne son los tres porteros de la primera plantilla, sin saber quien será el titular indiscutible. Si el nuevo fichaje o el capitán Fernando. Si que está claro que Maximiano no entra en los planes de Rubi para esta temporada y que saldrá del cuadro indálico, seguramente a un equipo de Primera División.

Otro de los jugadores que cayó lesionado durante el 'stage' en Marbella, fue el defensa Nelson Monte, el portugués si que se lesionó durante un lance fortuito en uno de los amistosos de pretemporada. El resto de la plantilla estará disponible para la primera jornada de Segunda División en la que la UD Almería se enfrentará al Albacete el próximo lunes en el UD Almería Stadium.