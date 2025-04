Bruno: «El partido del Granada es una final»

Antonio del Rosal Miércoles, 2 de abril 2025, 16:23 Comenta Compartir

Bruno Langa, el jugador de la UD Almería, analizó la actualidad del equipo indálico en UDA Radio, hablando sobre como se encuentra tras jugar 3 partidos en dos semanas, destacando que «después del partido, salí muy cargado, pero cosas del fútbol. Tuve unos días muy cargados con el tema del viaje y todo esto, pero ya estoy mejor porque tuve el tiempo suficiente para recuperarme». El lateral habló sobre los dos partidos completos que disputó con Mozambique y de la posible clasificación para el Mundial de 2026, repasando que «hemos trabajado bastante como un equipo, de jóvenes también, que tienen mucha calidad. Y nosotros queremos llegar al Mundial, es un sueño nuestro. Y vamos trabajando para esto. Ningún equipo es fácil, pero vamos trabajando para llegar al Mundial, porque será la primera vez en la historia de mi país. Es algo por lo que quieres también competir. Y yo creo que de las cosas más bonitas que te pueden pasar en el fútbol es que te llame a tu selección, porque indica que estás haciendo las cosas».

El mozambiqueño comentó lo que supone para él representar a su país, confesando que «desde niño, es un sueño jugar por la selección. Siempre me miré estando en la selección, peleando por mi país. La gente de allá, que es muy buena gente, llegó el momento que me llamaron la primera vez y fue un orgullo para mí, como para mi familia también».

Victoria ante el Levante

El futbolista rojiblanco habló sobre el importante triunfo ante el Levante que llevaba cinco jornadas ganando, contestando que «nosotros ya sabíamos que no sería un partido fácil porque en la liga todos los partidos son muy difíciles. Y encaramos un partido muy sereno y trabajamos desde el minuto uno y al final conseguimos sacar los tres puntos. Ahora seguimos trabajando». El africano recalcó el objetivo del equipo, apuntando que «nosotros ahora miramos partido a partido, sabemos que tenemos un objetivo y el objetivo es ascender sea directo o en el play-off, pero nosotros queremos ascender, tenemos este objetivo. Entonces hay que jugar partido por partido y sacar lo máximo que la gente pueda», aseguró Bruno.

El mozambiqueño habló lo importante que es mantener la concentración durante los últimos minutos ya que muchos partidos se deciden a partir del minuto 80, reiterando que «es muy importante la concentración en el partido desde el minuto uno. Si no estás concentrado, claro que no sacas el partido. Entonces es muy importante en esta fase tener el equipo todo concentrado y peleando desde el minuto uno». Hay que recordar que el Almería ha encajado el 30% de los goles antes del minuto 20.

Derbi contra el Granada

El rojiblanco analizó al rival del próximo sábado, el Granada CF, reconociendo que «el Granada es un equipo que no va a poner las cosas fáciles. Será un partido muy difícil y tenemos que seguir igual. Desde el minuto uno trabajando y peleando partido por partido y ahora vamos a por el Granada y queremos este partido y vamos a hacer de todo para sacar los puntos. Sabíamos que no será un partido fácil porque Granada es un equipo también que está a pelear, está a pelear para ascender. Entonces no es un partido fácil. Nos jugamos mucho aquí y sabíamos que para sacar el partido teníamos que trabajar, trabajar mucho. Entonces sufrimos el gol y continuamos trabajando y por suerte conseguimos sacar el partido en el final. Nunca podemos tirar la toalla, continuar a trabajar porque si es tarde o temprano vamos a sacar la victoria».

El futbolista rojiblanco es consciente de que el Granada perdió a su mejor delantero, Uzuni, pero tiene otras grandes individualidades, subrayando que «también tiene un buen equipo a pesar de no tener a Uzuni. Estando él o no, los otros también saben hacer el papel. Es como nosotros. Sale alguien y entra otro para jugar y pelear por la posición». El jugador mencionó alguna clave del partido contra el conjunto nazarí, reiterando que «ellos también saben que es un partido que no puede tirar la toalla. Tienen que sacarlo a todo lo que puedan porque vuelven de una derrota dura contra el Tenerife. Entonces nosotros también tenemos que ir a por todas y pelear por esto, porque no será nada fácil. La afición, imaginamos que aquí estará increíble por la afición y la gente que va a acompañar el partido. Entonces tenemos que trabajar porque tenemos a la gente acompañándonos y a pelear por nosotros también».

Marea rojiblanco

Los seguidores rojiblancos acompañaran a los jugadores en 'Los Cármenes' tras agotar las entradas en unos diez minutos, Langa agradeció el apoyo de la afición, respondiendo que «es increíble, muy increíble. Entonces ya sabemos que tenemos gente que va a pelear por nosotros y nosotros también nos vamos a dejar la vida por toda la gente que estará acompañando Almería. Porque es muy importante esta ayuda de la afición. Entonces también nos vamos a dejar a todo. Es una final, porque ahora todos los partidos son una final. Entonces ahora empezamos una final con Granada, y tenemos que sacarlo. Y después pensamos al otro más para allá, Granada, por ellos».

El cuadro almeriense no gana como visitante desde el doce de pero ante el Córdoba, Bruno es consciente de ello, argumentando que «hay alguna dificultad por sacar algún partido fuera ahora, pero ya lo tenemos claro. Vamos trabajando para sacarlo ya, porque tenemos partidos ahora que no podemos perder puntos. Tenemos que trabajar y sacar lo máximo que podemos. Entonces vamos a empezar ahora con Granada a sacar esa victoria, si Dios quiera para mejorar nuestros números como visitantes», aseguró el lateral del Almería.