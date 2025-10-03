Bruno Iribarne, la sorpresa de la convocatoria sub-21

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Bruno Iribarne hace historia. El almeriense, que fue portero titular en la selección española sub-19 disputando el Campeonato de Europa en 2023, recibió ayer la llamada de David Gordo para los compromisos previstos para la próxima semana, tras vivir un inicio de temporada sin demasiada fortuna, por las lesiones.

De este modo, el fútbol almeriense celebra un momento histórico con la llamada de Bruno Iribarne. El portero almeriense, formado en la tierra y con un presente que no pasa desapercibido en el panorama nacional, se cuela en la lista de 23 futbolistas que ha confeccionado David Gordo para la próxima ventana internacional. Es, sin duda, un premio al esfuerzo y a la constancia de un jugador que viene labrando su camino con firmeza.

La concentración arrancará este próximo lunes en Las Rozas, con el primer entrenamiento ya por la tarde en la Ciudad del Fútbol. A partir de ahí, dos citas de altura esperan al guardameta y a sus compañeros. El jueves 10 de octubre, en el Pedro Escartín de Guadalajara, España se medirá con Noruega en un amistoso de alto nivel que servirá como termómetro real del equipo. Un partido televisado en abierto por Teledeporte y que pondrá a prueba el carácter competitivo del grupo.

Pero será el martes 14 cuando llegue el verdadero examen. En Castalia, ante Finlandia, España afrontará la tercera jornada de clasificación para el Europeo de 2027. Y lo hace contra un rival que mete miedo: seis puntos de seis, doce goles a favor y ninguno en contra. Una selección que combina solidez defensiva y pegada ofensiva, lo que convierte el duelo en un desafío de máxima exigencia. Para Iribarne, significa vivir en primera persona la intensidad de un encuentro que puede marcar la trayectoria de esta fase.

Más allá de los resultados, la convocatoria coloca al guardameta almeriense en el foco del fútbol nacional y abre una puerta hacia nuevos horizontes. Para la provincia, representa el orgullo de ver a uno de los suyos defender la camiseta de España en una categoría que es el trampolín hacia la absoluta. Y para el propio Bruno, la confirmación de que los sueños, con trabajo y constancia, también se escriben bajo palos.

Es una noticia importante, pero sin olvidar que supone una baja tanto para el filial como para el primer equipo, que juega el próximo domingo frente al Real Zaragoza, en el UDAlmería Stadium. En ese aspecto, Soko, que vino lesionado de la anterior 'llamada', estará con Camerún tras jugar en el Abanca Riazor, por lo que no podrá jugar frente al Real Zaragoza, el siguiente partido de Liga.