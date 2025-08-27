Bonini: «Es un honor llevar la camiseta del Almería»

Antonio del Rosal Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:32 Comenta Compartir

El central italiano Federico, una de las nuevas incorporaciones del Almería, comienza a adaptarse al fútbol español con buenas sensaciones. En sus primeras declaraciones como jugador del conjunto rojiblanco, destacó las diferencias que ha notado desde su llegada, respondiendo que «la diferencia está en la intensidad, son dos competiciones muy intensas. El entrenador me pide que esté muy atento, especialmente a la línea defensiva».

Sobre su estilo de juego, Federico dejó claro que no solo destaca por su faceta defensiva, sino también por su aporte en ataque, especialmente en el balón parado, detallando que «me definiría como un central fuerte en el juego aéreo y también fuerte marcando goles. El año pasado tuve una buena aportación ofensiva, especialmente en jugadas a balón parado». Aunque aún no ha podido convertir con la camiseta del Almería, se mostró optimista, subrayando que «es cuestión de tiempo. No es sencillo al inicio, pero con el tiempo será más fácil».

El defensor también habló del fuerte compromiso que ha asumido con el club al firmar un contrato por seis temporadas, una apuesta de futuro tanto para él como para la entidad andaluza, confesando que «ha sido un gran honor recibir una oferta así. Me comprometo por seis años aquí, pero con mucho gusto».

Federico se mostró orgulloso de formar parte de una pequeña pero significativa historia de jugadores italianos en el Almería, como Eduardo Soleri y Marco Motta, reiterando que «es un honor estar aquí y llevar mi bandera al Almería. Estoy muy contento y voy a dar el máximo para valer lo que soy. Para mí es un orgullo representar a mi país aquí», expresó con emoción.

El joven central también reveló quiénes han sido sus referentes dentro del mundo del fútbol, confesando que «siempre he tenido dos ídolos: Chiellini y Maldini». En cuanto a su adaptación al grupo y al cuerpo técnico, afirmó que ha sido un proceso positivo desde el primer momento, reiterando que «llevo dos semanas aquí y ha sido fácil. El grupo es muy bueno y el entrenador también ha sido muy positivo conmigo. Les agradezco a todos».

Finalmente, Federico valoró la competencia en el eje de la defensa y la oportunidad de compartir el campo con jugadores como Chumi, con quien ya ha hecho dupla en partidos recientes, contestando «que Chumi es un jugador muy fuerte. El domingo, contra la Cultural, me sentí muy bien jugando con él», afirmó. Sobre Nelson, aún lesionado, comentó que no ha tenido ocasión de entrenar con él, argumentando que «todavía no lo conozco bien, no he podido entrenar con él porque está lesionado».