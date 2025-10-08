Bonini: «Mi función es defender, pero si marco gol, mucho»

Antonio del Rosal Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El central italiano de la UD Almería vive un gran momento tras el empate logrado en un partido muy complicado, reconociendo que «estoy muy bien y feliz. Sí, fue un gran puntazo contra el Dépor y un partido muy difícil, pero el equipo ha hecho muy bien», comentaba el defensa tras el encuentro, satisfecho con el esfuerzo colectivo y el resultado obtenido.

Uno de los protagonistas del partido fue él, gracias a un gol de bella factura que llegó tras una jugada ensayada, describiendo que «es el que la pone y rematé sin coger apenas impulso, explicó sobre el tanto que demuestra su inteligencia y eficacia en el área rival. Una acción que no fue producto de la casualidad, sino del trabajo constante con el cuerpo técnico. «Un gol que en los entrenamiento trabajamos mucho con el entrenador, y Nico con un buen golpe y un buen remate», detalló el futbolista, dejando claro que el balón parado es una de las armas mejor pulidas por el conjunto rojiblanco esta temporada.

Estreno goleador

Con este tanto, el central suma su primer gol oficial con la camiseta del Almería, aunque no es la primera vez que ve puerta con el equipo, aunque ya anotó en Valladolid, pero se lo anularon por fuera de juego. «Sí, es una cifra que no es normal para un defensor, pero yo pienso en defender y después si puedo ayudar al equipo con un gol, mejor», afirmó, reconociendo que su papel principal es defensivo, pero no renuncia a aportar en ataque.

El pasado reciente del jugador lo avala como un zaguero con gran olfato ofensivo. La temporada anterior firmó nueve goles y cinco asistencias, cifras poco habituales para su posición, Bonino confesó que «ha sido un año muy importante para mí, porque como os he dicho, nueve goles y cinco asistencias, ha sido un año muy importante, eso es», recordó con orgullo.

lAdaptación rápida

Más allá de los números, su adaptación al fútbol español está siendo positiva, en parte gracias al reencuentro con compatriotas. «Antes del partido, sobre todo con Quagliata. También él es muy contento, muy feliz de estar aquí, como yo, es un campeonato muy difícil. Ha parecido al campeonato italiano, pero con más técnica, más jugadores importantes», explicó sobre el reciente duelo ante el Deportivo, donde se midió a dos compañeros italianos.

«Los tres muy contentos, estamos muy contentos», añadió el defensa, que no solo valora la experiencia profesional, sino también el ambiente entre compatriotas en un campeonato tan exigente como el español. En lo colectivo, su conexión con Monte en la zaga está siendo clave para la solidez defensiva del equipo. «Muy bien, muy bien. Ahora estamos en un buen momento», comentó sobre el entendimiento con su compañero en la línea defensiva, una sociedad que comienza a dar grandes resultados.

Parte del éxito defensivo y ofensivo del equipo se debe al trabajo estratégico impulsado por el técnico Rubi, especialmente en las jugadas a balón parado, confesando que «hacemos un trabajo específico, pero con todo el equipo, no solo conmigo», explicó, subrayando la importancia del enfoque colectivo del cuerpo técnico.

El próximo reto para la UD Almería será recuperar la fortaleza como local. Tras dos jornadas consecutivas jugando fuera, el regreso al estadio es una oportunidad para sumar de a tres. «Sí, sí, es muy importante ganar y dar continuidad a este resultado que tenemos», afirmó el jugador, con la mirada puesta en mantener la buena dinámica en casa, donde el equipo solo perdió un partido la temporada pasada. Por último, reconoció que, aunque su función principal es defender, disfruta aportando en ataque. «Sí, sí, me gusta mucho ayudar al equipo en fase ofensiva», concluyó el central, quien está demostrando que, además de ser un muro atrás, puede ser una amenaza constante en el área rival.