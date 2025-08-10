El 'Bicho' se exhibe, pero vence la UDA

Antonio del Rosal Domingo, 10 de agosto 2025, 21:09 Comenta Compartir

La UD Almería arrancó el partido de presentación con un once cargado de 'calidad' con Arribas, Embarba y Lopy, entre otros. Además, con el nuevo propietario, Al-Khereiji animando a los rojiblancos desde el palco, escoltado por Mohamed El-Assy y acompañado por María del Mar Vázquez, la alcaldesa de Almería. Los rojiblancos salieron marcando la iniciativa del amistoso y rápido obtuvieron 'frutos'. Arribas adelantó al Almería muy prontito, en el minuto 5 el delantero rojiblanco batió con la pierna izquierda, colocando el balón en la escuadra derecha haciendo imposible la estirada de Nawaf. El jugador rojiblanco aprovechó una gran asistencia de Baptistao para que Arribas rematase solo ante el guardameta del Al-Nassr. El Almería hizo el 1-0 gracias a una gran presión alta del equipo indálico. El ALmería tuvo varias ocasiones para ampliar su ventaja en el marcador, de hecho, Lázaro Vinicius tuvo dos ocasiones de gol, pero acabó mandado el esférico a la madera. El conjunto saudí apenas generó peligro, pero cada vez que controlaba el balón Cristiano Ronaldo generaba peligro, o al menos nerviosismo en la retaguardia del Almería.

El Almería 'perdonó' y lo acabó pagando, porque en el minuto 11 de partido, Cristiano Ronaldo empató el encuentro tras una gran jugada trenzada entre Joao Félix y Mane que acabó finalizando el 'Bicho' a placer ante una blanda salida de Andrés Fernández. Más tarde, en el minuto 21, los rojiblancos pudieron adelantarse, pero Baptistao falló un gol cantado. Álex Muñoz hizo un pase de tiralíneas hacia Arribas, el extremo asistió a Baptistao, que remató en el área pequeña, pero su disparó fue directo al 'muñeco' cuando la grada ya cantaba el gol. En el ecuador de la primera parte, el partido se rompió y fue un ida vuelta, los rojiblancos tuvieron más llegadas al área rival, pero les faltó puntería. Mientras tanto, el Al-Nassr generaba algunas llegadas por medio de Cristiano Ronaldo, pero sin llegar a culminarlas. Los más activos del conjunto saudí fueron Joao Félix, Mane y Brozovic durante el primer acto. El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, se mantuvo muy activo durante todo el partido, dando indicaciones y realizando aspamientos, de hecho estaba más cerca del área de Rubi que dentro de su zona. En el minuto 33, el equipo saudí sorprendió a la contra al Almería, Cristiano Ronaldo le dejó el balón a placer dentro del área para que Joao Félix hiciese el 1-2, pero el ex del Atleti mandó el balón a la derecha de la portería de Andrés Fernández. Finalmente, Cristiano Ronaldo provocó un penalti aprovechándose de una gran presión sobre Andrés Fernández, el guardameta rojiblanco llegó tarde a despejar un balón y le hizo una entrada a la estrella portuguesa. En el minuto 39, Cristiano Ronaldo hizo 1-2, tras marcar de penalti por la escuadra izquierda y hacer su 'mítica' celebración. Pero el Almería no dijo su última palabra, Embarba dejó 'boquiabiertos' a los aficionados con ungolazo desde el centro del campo, aprovechando la mala salida del guardameta del Al-Nassr. En le minuto 42, Embarba hizo el empate a dos. Hay que destacar el partido de Lopy durante los primeros 45 minutos, donde fue el mejor del Almería mostrando una gran hegemonía en el centro del campo.

Segunda parte

El conjunto indálico arrancó la segunda mitad algo dubitativo, el conjunto saudí tuvo dos llegadas importantes nada más arrancar, que pusieron en aprietos a la zaga rojiblanca. El Almnería arrancó el segundo acto sin cambios en el once, mientras que el Al-Nassr hizo dos sutituicones, una de ellas, fue la de Cristiano Ronaldo, el astro portugués se quedo en el vestuario al descanso. En el minuto 57, Embarba tuvo el empate en sus botas, pero cuando estaba a punto de rematar a puerta vacía un defensor del Al-Nassr despejó el balón a córner. Para fortuna del jugador madrileño en la siguiente jugada pudo celebrar un tanto. En el minuto 60, Embarba marcó el 3-2. El Almería inició una gran jkugada por la banda derecha, gracias a una gran internada de Luna, el lateral le hizo un pase a Arribas dejándolo solo dentro del área, aunque este, decidió asistir a Embarba para que anotase el tercero.

Dominio rojiblanco

Con la salida de Cristiano Ronaldo el Al-Nassr perdió presencia en ataque, lo que aprovechó el Almería para ir dominando el partido en la recta final. Los rojiblancos tuvieron más profundidad por la banda dercha con la entrada de Arnau.

La UD Almería lanzó varios córners en el tramo final, en uno de ellos Chumi estuvo a punto de ampliar la ventaja en el marcador. Aunque en el minuto 82, Mane lanzó un gran disparo de falta desde la frontal, lanzando el balón a la madera. A punto estuvo de ser otro de los golazos de la noche. Soko, que se incorporó al equipo en el segundo tiempo, hizo varias galopadas, saliendo en velocidad para sorprender a la defensar del Al-Nassr. Los rojiblancos pudieron anotar algún gol más por medio de Nico Melamed, que entró en la segunda parte. El catalán hizo varias jugadas individuales y varios disparos, pero ninguno sin encontrarportería. La UD Almería vence por segundo año consecutivo tras ganar el pasado año por 3-0 a Al-Nassr. El Almería cierra la pretemporada ganando al equipo saudí, pero perdiendo contra el Elche y el Málaga.