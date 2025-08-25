Baptistao: «Sentí un dolor en la espalda, luego me desplomé»

Antonio del Rosal Lunes, 25 de agosto 2025, 17:56 Comenta Compartir

Una imagen impactante enmudeció al estadio: Leo Baptistao, autor del gol del 0-1 para el Almería, se desplomaba poco después de marcar en un partido de máxima exigencia. El brasileño tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital, donde afortunadamente se descartaron complicaciones graves. Hoy, el delantero ha querido compartir cómo vivió esos angustiosos minutos. «Sí, después de verla sí que me acuerdo y bueno, hay flashes en mi cabeza que sí recuerdo y la sensación también de mal cuerpo », relató sobre el momento en el que las cámaras captaron su caída repentina tras el gol.

Preguntado por sus sensaciones físicas en ese instante, fue claro: «La verdad que lo único que sentí fue mucho dolor de la caída en la espalda, en el pecho y como fuera un golpe y ya luego, no sé, me desplomé. Dos segundos y nada, ya al hospital y bien». A pesar de la urgencia médica, Baptistao confesó que no perdió la calma sobre el devenir del encuentro: «Yo estaba la verdad tranquilo, el equipo estaba haciendo un trabajo muy contundente, muy serio y nada, estaba tranquilo con el resultado, sabía que iban a sacar el partido y bueno, así ha sido». El delantero también quiso agradecer la ovación que recibió del público al abandonar el campo: «Sí, bueno, de parte de nuestra afición seguro que me han aplaudido. A ellos después de tanto rum-rum, luego ver que era algo serio, pues me han aplaudido y muy bien».

Con este tanto, Baptistao encadena dos goles consecutivos en una fase clave del campeonato. Sobre su momento personal, respondió con humildad: «Nada, goles que se me apuntan son los más importantes y muy feliz de ayudar al equipo y encima un partido muy complicado como ha sido».

La afición rojiblanca respira aliviada tras el susto y celebra no solo la victoria, sino también la buena noticia de que su delantero está fuera de peligro. Todo apunta a que Leo Baptistao, el 9, el 7 o el 8 —como él mismo bromea por su versatilidad— seguirá dando alegrías al equipo almeriense.

El brasileño se postula como el nuevo delantero centro titular de la UD Almería; ya que acumula dos partidos y dos goles consecutivos. Ya fue un hombre importante hace más de un año, brillando como 'nueve' cuando se lesionaron Suárez y Drogba en el 2023. El Almerñia volvió a ganar un partido tras una racha de 9 meses, gracias a un gol de Baptistao contra Las Palmas. Además, viendo que Lázaro no da la talla como referencia arriba, ya que lleva cero goles en dos jornadas, Baptistao podría salir de inicio como nueve, provocando la entrada en el once de Arnau o Soko.