Baptistao: «Tendríamos que llevar más puntos de los que tenemos»

El delantero brasileño analizó la actualidad de la UD Almería y lanzó un mensaje de optimismo a la afición indálica

Almería. La UD Almería afronta su sexta jornada liguera con la necesidad de volver a sumar de tres. Tras dos derrotas consecutivas, los rojiblancos reciben al Sporting de Gijón en un duelo que se antoja clave para recuperar sensaciones. Leo Baptistao, uno de los jugadores más experimentados del vestuario, se mostró optimista y confiado en revertir la situación, declarando que «estamos con muchas ganas de empezar el partido, de jugar en casa con nuestra gente y demostrar que deberíamos llevar más puntos de los que tenemos», afirmó el delantero brasileño, consciente de que el equipo ha ofrecido buenas sensaciones pese a los últimos resultados negativos.

El vestuario, lejos de venirse abajo, mantiene una unión sólida, Baptistao confesó que «sabemos que tenemos mucho potencial este año y tenemos que empezar desde ya. Nada mejor que hacerlo en el estadio y con nuestra afición», señaló Baptistao, quien también reconoció que algunos detalles ajenos han influido en los tropiezos recientes. Uno de los principales focos de mejora está en el equilibrio entre defensa y ataque. El Almería genera ocasiones, pero encaja goles con demasiada facilidad, el brasileño declaró que «estamos trabajando para solucionarlo. Es algo un poco inexplicable: nos generan muy poco, pero nos marcan mucho», explicó.

Mentalidad positiva

Baptistao, no obstante, evitó dramatizar, argumentando que «no hay nada que reprochar al equipo en cuanto a ganas, intención o táctica. Tenemos que seguir positivos y trabajando, porque las cosas van a ir a nuestro favor», aseguró, defendiendo la labor del grupo y el trabajo que se realiza durante la semana.

A nivel ofensivo, el brasileño destacó la calidad del equipo, puntualizando que «tenemos jugadores de nivel de Primera División: Nico Melamed, Adri Embarba, incluso Tales, que acaba de llegar. Todos entrenamos muy bien y siempre estamos disputando sanamente por un puesto», afirmó, añadiendo que el nivel de competitividad interna es muy alto. Sobre Thalys, su compatriota, Leo tuvo palabras de elogio, declarando que «es un chico muy tranquilo, con muchas ganas de adaptarse. Se está esforzando mucho y las primeras impresiones son muy buenas», comentó. Además, reconoció que por idioma y posición, le ha tocado ejercer como una especie de hermano mayor. El delantero también habló de su propia polivalencia y del rol que asume dentro del equipo, subrayando que «un futbolista está cómodo jugando, sea donde sea. El míster me conoce, sabe lo que puedo aportar y yo confío en él. Estoy disponible donde sea para ayudar al equipo», dijo.

Con respecto al próximo partido en casa, Leo Baptistao fue contundente, asegurando que «queremos ganar todos los partidos aquí. Va a ser un desafío contra el Sporting de Gijón, que es muy intenso, pero tenemos que demostrar que somos mejores y prestar más atención a los detalles que en jornadas anteriores».

Calendario difícil

El calendario se complica, con dos salidas consecutivas ante Las Palmas y Deportivo, pero el delantero insiste en que lo importante es centrarse en el presente, reiterando que «de momento, solo pensamos en el Sporting. Es el partido más importante ahora mismo, y lo estamos preparando con muchas ganas», declaró.

En cuanto a la plantilla, Leo considera que el club ha acertado con los fichajes, subrayando que «enemos dos jugadores por puesto, lo que genera mucha competitividad interna. Eso mantiene el nivel alto y obliga a todos a rendir al máximo en cada entreno y partido», comentó. Respecto a la categoría, confesó que la Cultural Leonesa le sorprendió por su nivel, respondiendo que «fue un partido muy duro. Sacamos la victoria, pero será un campo donde muchos equipos van a dejar puntos», apuntó. También mencionó al Granada como un equipo que no esperaba ver en su situación actual.

Líder en el vestuario

Sobre su rol como veterano, admitió que el paso del tiempo le ha cambiado la forma de ver el fútbol, describiendo que «con los años aprendes a moverte mejor, a encontrar espacios y a ayudar a los más jóvenes. Antes éramos nosotros los que recibíamos consejos, ahora nos toca a nosotros darlos», reflexionó. Por último, Baptistao habló de su compromiso con el club y la ciudad, reconociendo que «estoy muy a gusto en Almería. Este es mi cuarto año y sigo apostando por este proyecto porque el club lo está haciendo bien. Nos dan las mejores condiciones para lograr el ascenso, y queremos conseguirlo juntos», concluyó.

El jugador brasileño apunta de nuevo a la titularidad en el próximo encuentro ante el Sporting de Gijón, la falta de gol del equipo de Rubi, postulan a Baptistao como el 'Hombre gol' del equipo. Anteriormente, ya apareció al rescate del conjunto indálico cuando Luis Suárez estuvo lesionado o cuando el equipo no tenía un delantero titular fijo.