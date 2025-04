Baptistao: «En junio me veo celebrando el Ascenso, no queda hay otra»

Antonio del Rosal Jueves, 24 de abril 2025, 18:29 Comenta Compartir

Leo Baptistao, el jugador de la UD Almería, habló en los micrófonos de UDA Radio acerca de lo larga que se está haciendo la semana para el equipo ya que hasta el lunes no juegan, reconociendo que «cuando tenemos algún partido malo y perdemos, queremos jugar cuanto antes para arreglar los detalles y poder hacer cosas positivas para ganar, por supuesto. Entonces, la espera es un poco dura, nos pasa siempre, siempre alguna vez nos pasa alguna temporada, pero ya sabemos cómo gestionar y estamos trabajando bien, el grupo está unido y vamos a por todas», aseguró el delantero.

El brasileño comentó como ha calado en el vestuario la goleada del Castellón apuntando que « por supuesto que nos ha afectado, era un partido clave, decisivo y queremos ya sacar una buena dinámica fuera de casa, no ha podido ser y los primeros días por supuesto que no estamos bien, estamos siempre con pensamientos negativos que es lo normal, pero ya pasando la semana hablando entre nosotros, somos una familia, pues ya vamos levantando la cabeza y generando energía positiva. Entonces ya estamos bien, estamos preparados para la próxima batalla», concretó Baptistao.

Racing de Ferrol

El rojiblanco habló de que el conjunto gallego es un rival más peligroso de lo normal porque puede descender en Almería, explicando que «estos son los partidos más complicados porque vienen con ganas extras, es su última bala, entonces es muy difícil, dan siempre 200%, pero en casa tenemos que seguir con buena dinámica independiente del rival que venga, tenemos que seguir intensos, bien y fuertes».

Los indálicos apenas han concedido puntos en casa, ya que el Almería tan solo ha perdido un partido jugando como local esta temporada y fue el choque contra el Castellón, donde los castellonenses vencieron por 2-5, acerca de esta imbatibilidad Baptistao destacó la unión del equipo, respondiendo que «siempre hablamos que en casa no podemos regalar puntos, estamos haciendo las cosas muy bien y hemos intentado transmitir la misma dinámica fuera de casa, no está siendo posible la segunda vuelta, pero bueno, vamos a intentar hasta el final y a ver en los últimos partidos si lo logramos».

Acerca del comunicado que publicó la 'Grada Joven' apoyando a la UD Almería, el jugador rojiblanco no lo había visto, aunque mostró su alegría por el apoyo recibiendo, agradeciendo que « no lo sabía y bueno, sabiéndolo ahora me alegra mucho porque siempre que he dicho necesitamos que estén con nosotros y nos animando, es siempre un plus, un extra cuando están ahí y bueno, yo creo que la diferencia de jugar en casa es cuando están y por eso estamos haciendo las cosas bien en casa».

Afición rojiblanca

El futbolista es consciente de que tienen que dar argumentos futbolísticos a los aficionados para que se enganchen con el equipo, confesando que «siempre que estamos contentos la afición está más, entonces siempre que estamos tristes pues la afición está mucho más también, entonces nosotros tenemos que hacer las cosas positivas para que ellos puedan estar bien y entre todos tener un buen rollo y una energía positiva que se transmita al terreno en el juego. Tenemos que seguir partido a partido, ahora primero tenemos un gran desafío que es el de el Racing Ferrol por la situación que viene y nosotros por la situación que estamos y hay que pensar ahora en ese partido pero luego ya sí activar un modo turbo ahí a la recta final».

Baptistao analizó su situación actual en el plano individual, reconociendo que «me siento bien, me cuido muchísimo por la edad que tengo, entonces siempre tengo que estar pendiente de mi físico. Estoy dándolo todo al equipo, todo lo que puedo, siempre quiero mejorar por supuesto y si puedo mejorar los números pues encantado sería. Aunque prefiero, la verdad, que puntuemos tres puntos y ganar que sumar mis puntos o goles». Hay que recordar que el delantero lleva 9 goles y 3 asistencias, igualando los números que realizó en el Espanyol. Hasta el pasado viernes, con la derrota ante el Castellón, Baptistao era el 'talismán' del Almería ya que cada vez que el brasileño jugaba los rojiblancos, puntuaban.

Apuesta por el 'Ascenso'

Leo Baptistao lanzó un mensaje de optimismo a los aficionados, apostando porque el equipo almeriense va a subir a Primera División dentro de una , confesando que «por supuesto, en junio me veo celebrando el Ascenso, no hay otra. Miramos siempre el objetivo conseguido, tenemos que mentalizarlo y así generarlo. Yo lo que pienso es estar ascendido, estar en primera división con Almería que es lo que queremos porque si algún jugador o algún staff no tiene ese pensamiento pues no hace falta ni jugar», sentenció el atacante indálico. A día de hoy, la UD Almería es octava en la clasificación a tres puntos del sexto en la tabla, que es el Granada CF. Por lo que los rojiblancos no depende de sí mismos a día de hoy para meterse en puestos de promoción a Primera.