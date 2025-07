Baba: «Cuando vuelva a jugar un partido será una 'sorpresa' para mí»

Antonio del Rosal Jueves, 24 de julio 2025, 19:21 Comenta Compartir

Idrissu Baba, el jugador de la UD Almería, que lleva casi un año lesionado habló en UDA Radio desde la concentración en Marbella, apuntando que «estoy mejor, mucho mejor que los meses pasados. Me siento muy contento». El jugador habló de la posibilidad de jugar algún amistoso de pretemporada, anticipando que «es demasiado pronto para volver a jugar ahora, pero nunca se sabe». Por otra parte, Baba no ve el momento en el que vuelva a jugar un partido como reconoció el propio jugador. «Echo menos jugar en un partido oficial o amistoso. No sé cómo lo voy a tomar, porque llevo muchos meses sin jugar y eso me daba alegría. Por eso estoy trabajando para estar con una buena predisposición, para que llegue ese momento, que va a ser algo como una sorpresa para mí, porque de momento estoy trabajando para eso». El jugador africano ve el futuro con optimismo tras la rotura de ligamentos que tuvo en la rodilla, exclamando que «he dejado todo atrás porque ahora estoy pensando más en lo que tengo enfrente. Lo que ha pasado, ha pasado y estoy positivo y mirando adelante. La lesión es parte del trabajo».

El rojiblanco relató como vivió los primeros momentos de la lesión, describiendo que «solo pensaba en el momento de la lesión durante los primeros dos meses, porque sufrí mucho con el dolor, pero estoy bien ahora. Solo me vienen algunos 'flashes' puntuales de la jugada, pero el resto siempre intento ser positivo y pensar en lo que hay por delante. A veces cosas las lesiones vienen así cuando estás en un ritmo a tope o en un ritmo bueno, pero como un jugador profesional que soy, lo acepto y creo que es parte del trabajo».

El centrocampista comentó que expectativas tiene con el equipo rojiblanco para la nueva temporada, confesando que «la verdad que es larga la temporada y de momento lo estoy tomando día a día. Lo que viene no puedo controlarlo, pero estoy seguro que vamos a tener una buena temporada». El futbolista rojiblanco coincidió hace unos años con Salva Sevilla (nuevo team manager) en el Mallorca, el ghanés comentó que «Salva Sevilla me transmitió su experiencia en el fútbol, porque estuve con Salva hace cuatro o cinco años y era un futbolista top y buena gente también, que me ha ayudado un montón durante mi etapa en el Mallorca. Aprendí muchas cosas jugando con él y también me ha enseñado muchas cosas fuera del campo», aseguró el centrocampista de la UD Almería.