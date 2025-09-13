Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baba, que apuntaba al once, se cae por molestias. UDA
UD Almería

Baba y Soko no viajan con el Almería a Valladolid

Los dos son baja por molestias y se caen de la lista y en el caso de ghanés del once, porque apuntaba a ocupar la baja del sancionado Dion Lopy

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:18

Aridane y Nelson Monte son las principales novedades en la convocatoria del Almería para el partido que los rojiblancos disputarán este sábado, a las 21 horas, frente al Real Valladolid CF en el Estadio José Zorrilla, correspondiente a la quinta jornada de Segunda División. Rubi, de esta forma recupera a dos defensas centrales, si bien el canario acaba de incorporarse a la disciplina rojiblanca y el portugués acaba de salir de una lesión que sufrió en la pretemporada, en concreto a comienzos de agosto en Águilas. Dos de los tres internacionales viajan, caso de Dzodic y Perovic, así como Bruno.

Por el contrario, se han quedado fuera de la lista el lesionado Chumi, el sancionado Lopy expulsado la jornada anterior contra el Real Club Racing de Santander, y Soko y Baba con molestias.

La plantilla realizó el viernes, en sesión vespertina, un último entrenamiento a puerta cerrada y este sábado, día del partido, viaja en vuelo chárter a Valladolid.

Los jugadores convocados por Rubi son los porteros Andrés Fernández, Fernando y Bruno Iribarne, que vuelve a la lista tras su lesión: los defensas Álex Muñoz, Nelson Monte, Aridane, Marcos Luna, Bonini, Álex Centelles, Daijiro Chirino y Pedro Fidel; los centrocampistas Arnau Puigmal, Selvi Clua, André Horta, Gui Guedes, Nico Melamed, Sergio Arribas, Adrián Embarba, Lucas Robertone, Stefan Dzodic y Marko Perovic, y los delanteros Thalys y Leo Baptistao.

