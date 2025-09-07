Baba, positivo pese a la derrota: «Hay que mirar hacia adelante» El rojiblanco destacó que «cuando te pones por delante, el rival aprieta y hay que saber sostener al equipo»

Antonio del Rosal Domingo, 7 de septiembre 2025

El regreso del ghanés Iddrisu Baba al terreno de juego no pudo tener un desenlace más agridulce. Después de casi diez meses de recuperación y trabajo en la sombra, el ayer central de la UDAlmería volvió a vestir la camiseta rojiblanca en un partido que, a pesar de comenzar con ilusión y acercar al equipo a la victoria, terminó en derrota. En declaraciones a UDA Radio, el futbolista mostró su enfado lógico, pero con un mensaje de calma y confianza en el futuro. «Sí, sí, pero bien, es fútbol, es fútbol y hay que ser positivos y mirar por adelante».

Baba reconoció que el partido había dejado una sensación de rabia añadida. «Hemos intentado sacar, más o menos, un puntito, pero nos faltaba un poquito de suerte. Lo que ha pasado, ha pasado y tengo que ser positivo y mirar para adelante». Su regreso al grupo, después de largos meses fuera, le ha generado orgullo y motivación. «La verdad que estoy muy contento para volver con el grupo como futbolista. Llevo muchos años fuera y ya me toca incorporarme con el equipo. Han sido meses muy duros de trabajo», explicó el futbolista indálico.

A pesar de jugar en una posición que no es la suya natural, Baba aseguró sentirse cómodo y preparado para ayudar al equipo en cualquier situación. «Esta posición no es algo nuevo para mí. En mi exequipo había momentos que tuve que jugar como central. Estoy para ayudar al equipo de cualquier manera, da igual si tiene que ser lateral o lo que sea».

Con la mirada puesta en el próximo encuentro ante el Real Valladolid, el sábado próximo, el jugador resumió su filosofía después de la derrota sufrida frente al Racing de Santander. «Estamos cogiendo los partidos uno a uno. Lo que ha pasado, ha pasado. Tengo que trabajar para el siguiente partido», concluía el futbolista africano.