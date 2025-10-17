Arribas y Thalys en el TOP 5 de mejores jugadores de la Segunda División

Antonio del Rosal Viernes, 17 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Esta temporada de la Segunda División está marcada por ascensos de valor de mercado visibles, y entre todos ellos destaca Yeremay Hernández, el extremo del Deportivo de La Coruña, quien ha roto récords. Según Transfermarkt, Yeremay se ha convertido en el futbolista más valioso en la historia de la categoría de plata, con un valor estimado en 20 millones de euros, superando el anterior récord.

A su estela, otros jugadores también acaparan miradas. Figuran nombres como Mika Mármol de la UD Las Palmas y Sergio Arribas de la UD Almería, ambos con valoraciones cercanas a los 8 y10 millones de euros, aunque aún lejos de Yeremay. En esta lista se incluyen delanteros, medio campistas creativos y perfiles ofensivos que han demostrado no solo proyección, sino también rendimiento. El club más valioso de la Segunda División en cuanto a plantilla es el Almería, con una cotización aproximada de 65,65 millones de euros, lo que destaca la inversión y confianza en jugadores con potencial. Además, equipos como Elche también aparecen entre los más cotizados, lo que señala un reparto de talento económico más amplio que en temporadas anteriores. Del lado de los máximos goleadores, Gorka Carrera ha emergido con fuerza. Con solo 20 años, el delantero de la Real Sociedad B suma cinco goles hasta ahora, colocándose entre los más letales del torneo. Hay que recordar que el 'Sanse' acaba de ascender a la Liga Hypermotion. Además, en ese ranking de los más valiosos se ha colado Thalys con un valor de 6 millones de euros, sorprende porque el delantero brasileño apenas ha tenido continuidad y minutos en la Segunda División con el Almería. También con un valor de 6 millones aparece Lopy, el centrocampista está siendo de los mejor del club rojiblanco y con diferencia.

También jugadores como Andrés Martín, atacante del Racing de Santander, encabezan ese grupo de goleadores que están incrementando su valor tanto por su rendimiento como por su juventud. El análisis también resalta las revalorizaciones más espectaculares: Yeremay, por ejemplo, ha pasado de valer unos pocos millones a situarse en la cima; los deportivistas Dani Barcia, Diego Villares y Zakaria Eddahchouri también han visto subir considerablemente su cotización. Estas subidas no solo responden al buen rendimiento individual, sino también al impacto colectivo de sus equipos.

Efectividad rojiblanca

La Unión Deportiva Almería es un martillo pilón dentro del terreno de juego si nos ceñimos a los datos de lanzamientos a portería. Transcurridas nueve jornadas de la temporada 25/26, nadie remata más a puerta que el equipo rojiblanco. El Almería suma un total de 158 lanzamientos, aventajando nada más y nada menos que en 28 disparos al perseguidor en esta importante estadística, el Córdoba CF, curiosamente nuestro próximo rival. Y es que de ese total de lanzamientos sobre la portería, 55 han sido entre los tres palos, lo que supone prácticamente un tercio de los mismos. En el último partido, por ejemplo, la Unión Deportiva Almería igualó un récord que en la última década en Segunda División tan solo se había visto previamente en dos ocasiones. Los rojiblancos lograron dirigir en el arco 14 de los 22 disparos que practicó, algo que tan solo SD Eibar (temporada 23/24) y RCD Mallorca (temporada 20/21) habían conseguido en el fútbol de plata español.

Actualmente el equipo de Rubi lidera varios de los partidos que más lanzamientos ha practicado sobre su rival; concretamente, en la jornada 1 frente al Albacete Balompié fueron 31 intentos y en la jornada 6, ante el Sporting de Gijón, fueron 24 disparos. Ahora mismo el Almería es con 18 goles a favor el segundo equipo con más tantos de Segunda División por detrás del Racing de Santander, que acumula 22 goles; tiene y dispone de Adrián Embarba que, con 5 dianas, está en lo más alto de la tabla de artilleros y en la plantilla rojiblanca hay un elenco de hasta ocho futbolistas que, a estas alturas, han hecho uno o más tantos. Todo un arsenal de argumentos ofensivos que explican, en parte, el buen momento deportivo que atraviesa el Almería y que, sin duda, retratan un estilo y una filosofía en el terreno de juego.