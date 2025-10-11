Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arribas conduciendo el balón A.Lof/C. Barba
UD Almería

Arribas: «Tenemos que sacar los nueve puntos de esos tres partidos como sea»

El jugador del Almería lanzó un mensaje de máxima ambición a la afición tras ganar al Zaragoza

Antonio del Rosal

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:49

Comenta

El futbolista Sergio Arribas valoró positivamente el triunfo y la evolución del equipo en el partido en UDA Radio. «Estoy contento por la victoria, por los tres puntos aquí en casa y que nos coloca ahora donde queríamos estar».

En cuanto al desarrollo del encuentro, reconoció que fue más caótico de lo esperado. «Yo creo que ha sido un partido loco, sobre todo la segunda parte. La primera hemos seguido el plan, hemos tenido prácticamente todo el balón y muchas ocasiones. Tras el 2-0, nos hemos desconectado un poco y ellos han reaccionado bien». A pesar de los altibajos, se queda con lo esencial. «Ha sido un partido muy loco que nos quedamos con los cuatro goles y con los tres puntos».

Con la mente puesta en los próximos encuentros, Arribas subrayaba que el objetivo es claro, sumar de tres en tres. «Tenemos que sacar los nueve puntos de esos tres partidos como sea para estar arriba», señaló, haciendo referencia a la racha victoriosa que buscan consolidar.

Sobre la diversidad goleadora del equipo, destacó que este año todos están asumiendo responsabilidades en ataque. «Al final eso nos hace que nos tengamos que repartir los goles, que nos tengamos que asociar más arriba y por ahora nos está yendo bien». La ausencia de un '9' de referencia ha sido compensada por la implicación colectiva.

