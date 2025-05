Arribas, mosqueado por no hacer gol para el Almería

Antonio del Rosal Almería Domingo, 4 de mayo 2025, 22:30 Comenta Compartir

Sergio Arribas no tuvo un buen día cara al gol y habló en sala de prensa tras ganar al Eldense. El atacante fue el único jugador del ataque que se marchó del campo sin anotar gol, explicando que «me voy con una espinita clavada por no marcar, pero marcaré en el siguiente partido. Igualmente estoy feliz por la victoria».

A nivel individual, el jugador rojiblanco explicó que «tuve unos partidos que el míster no me puso de titular, ahora llevo dos partidos seguidos jugando de titular. Es el míster el que decide quién juega y quién no, lo respeto al máximo y cuando salía de suplente lo intentaba hacer lo mejor posible para recuperar la titularidad».

Arribas analizó la victoria del equipo, apuntando que «ha sido una victoria muy importante;veníamos de un partido contra el Ferrol que acabamos con sensaciones frías por el resultado, porque creo que no hicimos un buen juego, el que queríamos hacer, y contra el Eldense se ha visto al equipo desde el minuto uno hasta el noventa muy completo, que quería aún marcar más goles. Además, la gente también se ha divertido con este partido».

El atacante indálico analizó el futuro que tiene por delante el equipo en la competición para lograr ascender, confesando que «cada partido es un mundo, puedes ir a Cartagena como ha ido el Racing de Santander y perder, el Levante también empata en el último minuto en su casa contra el Tenerife. Creo que aquí todos nos estamos jugando mucho y más en estas últimas jornadas donde es muy difícil ganar y sacamos dos partidos muy claves para nosotros, para meternos en playoffs después de 11 jornadas consecutivas sin poder meternos. Ahora miramos hacia adelante». El madrileño habló sobre el próximo partido contra el Cádiz, apuntando que «es muy complicado fuera de casa contra el Cádiz, que siempre te pone las cosas muy difíciles. Abrimos nosotros la jornada y queremos sacar los tres puntos para meter presión a los rivales. Creo que en casa es donde te tienes que hacer fuerte, creo que lo estamos demostrando en cada partido, en cada resultado. Nos está costando mucho fuera, pero estos partidos en casa nos han dado las energías para sacar los tres puntos en Cádiz».