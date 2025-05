Arribas marca, gana y avisa: «Toca Miranda, a vida o muerte»

Juanjo Aguilera Almería Martes, 20 de mayo 2025, 23:55 Comenta Compartir

Con la presión del resultado, la necesidad de ganar y una grada entregada desde antes incluso del pitido inicial, la UD Almería volvió a responder en casa para ganar a un rival directo y difícil como el Racing de Santander. Seis victorias consecutivas en el UD Almería Stadium, un fútbol reconocible y un vestuario que no se esconde son avales. Entre todos, brilló Sergio Arribas, que volvió a ver portería y a sentirse importante en un momento tan decisivo del campeonato liguero, esa fase en la que se consiguen los objetivos.

El centrocampista madrileño compareció, en los micrófonos de UDRadio, a la finalización del partido. Lo hizo con el rostro de quien se ha quitado un peso de encima, pero con la determinación intacta. Fue claro al valorar la importancia del triunfo conseguido frente a los cántabros. «Una victoria importantísima;teníamos que sacar los tres puntos para mantener la distancia con el Granada y sobre todo porque yo creo que estamos dejando aquí en casa muy buenas sensaciones. Veníamos aquí en casa del 5-0 contra el Eldense, creo que con nueve hicimos un partidazo en Cádiz, que se nos va en los últimos minutos, y teníamos un partido, yo creo que nuestra primera final, para seguir enganchados a playoff y yo creo que lo hemos hecho muy bien».

Arribas también quiso subrayar el papel de la afición, clave en un encuentro que se vivió como una auténtica final en las gradas del recinto almeriense. «Sí, la verdad es que la afición siempre está de 10, pero yo creo que en este partido ha dado un plus más, tanto en el recibimiento como en el estadio, animando los 90 minutos y la verdad es que les tenemos que dar las gracias porque necesitamos de su ayuda también», concretó.

Su mejor actuación

En lo personal, el futbolista rojiblanco también pudo quitarse una espina. Tras varios partidos buscando el gol, por fin volvió a marcar. «Sí, llevo mucho tiempo, desde el último gol fue aquí contra el Málaga –aquel fue el último partido en casa que no se ganó–, al final a mí se me pide, aparte de defender también, que meta goles, que meta asistencias y creo que me estaba faltando eso, pero bueno, me he podido resarcir».

La UD Almería se ha hecho fuerte en el UD Almería Stadium, donde ha conseguido convertir su estadio en un auténtico fortín. Con los números en la mano, el equipo rojiblanco es uno de los mejores locales de toda la categoría. Y eso, en este tramo final de la competición, puede marcar la diferencia. «Al final llevamos seis victorias consecutivas aquí en casa, esto sí tiene que ser nuestro fortín, tanto en el último partido contra el Tenerife como en el playoff, porque es a doble partido y son partidos muy difíciles y al final ahora toca pensar en Miranda, que va a ser un partido de vida o muerte».

Miranda de Ebro espera el próximo domingo en un partido a vida o muerte, con un Mirandés que puede acariciar y hasta conseguir el duelo directo y el Almería tratar de evitarlo para meterse en el playoff de ascenso a Primera. Allí, en uno de los estadios más temidos de la categoría –sólo ha cosechado una derrota en veinte encuentros celebrados en Anduva–, el equipo indálico se jugará buena parte de sus opciones de estar en la promoción. El escenario es complicado, pero el mensaje de Arribas es directo. «Sí, al final jugar contra el Mirandés, que está haciendo una grandísima temporada, que también se está jugando ascender directamente y meterse en el playoff, así que lo que te he dicho, va a ser un partido de vida o muerte, que vamos a intentar sacar los tres puntos».

La confianza es total en el vestuario. Después de vivir semanas complicadas, el grupo ha dado un paso al frente, y Arribas asegura que todos creen en el objetivo. «Sí, por supuesto, al final con esta afición, con el equipo, como ha dado estos 90 minutos, estamos muy confiantes de que vamos a ascender en el playoff».

Con la ilusión en alza y la grada volcada, el Almería se prepara para su última salida de la temporada regular. La batalla de Miranda de Ebro ya se juega en la cabeza y en el corazón de un equipo que ha vuelto a creer. Y cuando eso ocurre, todo es posible.