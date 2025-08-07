Arribas: «Intentaremos subir a Primera División, es el objetivo»

Antonio del Rosal Jueves, 7 de agosto 2025, 16:11 Comenta Compartir

Sergio Arribas habló para los medios oficiales de la UD Almería un día antes de medirse al Elche y a dos días de enfrentarse al equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr. El atacante analizó la llegada de los nuevos fichajes del Almería, destacando que «creo que han venido mucha gente nueva, la verdad es que es un equipo ambicioso. Estamos haciendo una pretemporada intensa, por las primeras semanas sobre todo a nivel físico, ahora un poquito más de táctica para que los nuevos jugadores conozcan un poco cómo queremos jugar esta temporada. Ahora vienen dos pruebas fuertes para el inicio de temporada».

Arribas habló sobre la posibilidad de asumir un nuevo rol en el equipo indálico, tras la salida de Luis Suárez, confesando que «a mí, donde me diga el míster, ya sea en banda o por dentro, intentaré hacerlo lo mejor posible, intentaré hacer una buena temporada como intenté hacer la temporada pasada, aunque no se vieron las cosas del todo bien. Pero bueno, al final es una temporada bonita para todos, donde queremos el ascenso y subir a Primera División». El delantero no quiso dar pistas sobre los consejos que le transmite Rubi. «habló conmigo el míster en esta pretemporada y lo que hablamos entre el míster y yo se queda entre nosotros. No se puede decir nada», aseguró Arribas.

Golazo ante el Águilas

El futbolista comentó su gran gol de falta directa del pasado domingo contra el Águilas, describiendo que «hablé con Nico Melamed, bueno, él me dijo que sí me la pisaba para pegar la puerta, lo vi claro, intenté probar ahí al paro del portero, y al final salió un buen gol». Acerca de si ya el Almería tiene un once titular claro, el rojiblanco comentó que «no soy el que hago los onces iniciales, y la verdad es que al final en todos los tres partidos yo creo que hemos rotado prácticamente todos, yo creo que a lo mejor ahora sí que los cuatro, perdón, hemos rotado prácticamente todos, quedan, como tú dices, dos partidos que jugamos viernes y domingo, entonces yo creo que el mistar intentará sumar minutos a todos los jugadores para estar todos listos en el partido del Albacete».

El extremo habló como afronta el equipo los dos partidos contra el Elche y el Al-Nassr, puntualizando que «nos viene el Elche mañana, donde va a ser un partido muy difícil, porque ya lo sabemos desde el año pasado que les gusta tener mucho el balón, que son intensos, y al final subieron a primera división, y después aquí con nuestra gente el domingo contra el Al-Nassr, un partido también que va a ser muy complicado con todos los jugadores que tienen, pero intentaremos sacar el mejor resultado posible para hacer una buena puesta a punto contra el Albacete».

Nuevos fichajes

El madrileño analizó la llegada de sus nuevos compañeros, destacando que «a habido muchas entradas, también muchas salidas. Al final, creo que ha venido mucha gente joven, también ha venido algún veterano como Andrés Fernández, que al final te aporta esa veteranía que tiene él, y la verdad es que han venido todos con muchas ganas, con muchas ganas de aportar, con mucha ilusión y creo que están felices de estar aquí», aseguró el jugador de la UD Almería.

El rojiblanco hizo un pequeño análisis de como prevé que va a ser esta temporada para la UD Almería y pidió el apoyo de la afición, respondiendo que «al final es otra vez una temporada muy dura, 42 jornadas, donde prácticamente yo creo que no se para ningún fin de semana, más esos hipotéticos play off que se pueden jugar también. Al final, como se vio el año pasado, vas a cualquier campo y cualquier equipo te puede ganar. Aquí en casa es donde sobre todo tenemos que ser muy fuertes y fuera de casa sacar el máximo de puntos posibles, pero sobre todo este año vamos a necesitar mucho de la afición, de ser sólidos en casa y sacar aquí el máximo de puntos posibles».

Una 'Hypermotion' más dura

Con el descenso de equipos como el Valladolid o Las Palmas, clubes con una gran masa social hacen que la competencia crezca en el fútbol de 'plata' esta temporada. Aunque, Arribas no se fía ni de estos 'históricos', ni de los recién ascendidos a Segunda, argumentando que «al final esos tres equipos van a estar seguramente en la parte de arriba, como intentamos el año pasado, los tres que bajamos estar arriba, aunque al final es una liga muy difícil, donde cualquiera te puede sorprender. Mira el año pasado el Mirandés, que estuvo ahí arriba hasta el final y prácticamente casi ascienden. Al final son equipos que están muy bien hechos, que jugarles en su casa es muy difícil, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y subir a Primera División, que es el objetivo», aseguró el madrileño.

Sergio Arribas explicó como afronta esta temporada, su segundo curso en el la Liga Hypermeotion, confesando que « Igual que la temporada pasada, con ilusión, con ganas de volver a jugar en Primera División. Creo que esta ciudad y este club se lo merece por todo lo que está haciendo e intentaremos hacer todas las cosas posibles para estar en Primera el año que viene». Estas palabras del delantero, denotan que el jugador no va a ser traspasado este verano y que se ha mentalizado para jugar otro año más en Segunda División. Disipando las dudas de una posible salida de Arribas del Almería.

Rachad al Real Madrid Castilla

El canterano del Almería ha hecho este verano el mismo viaje que Arribas, pero a la inversa, el madrileño salió del Castillo rumbo al Almería y el delantero marroquí cambió la 'Academia' por la 'Fábrica'. De hecho, Rachad ha tenido una llegada meteórica al equipo de Arbeloa, ya que ha marcado tres goles y una asistencia en una hora de juego que ha disputado el ariete, a lo largo de los amistosos del pretemporada. Arribas explicó como se fraguó el fichaje del canterano del Almería por el filial del Real Madrid, respondiendo que «desde el Real Madrid me preguntaron por él, si lo fichaban o no. Les dije que era un jugador muy completo, que todavía estaba por hacerse, pero que les podía dar grandes alegrías. Creo que se está viendo en esta pretemporada. No sé si lleva ya dos o tres goles en dos o tres partidos. Espero que le vaya muy bien allí en Valdebebas».