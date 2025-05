Arribas: «La derrota en Cádiz fue un punto de inflexión»

Antonio del Rosal Jueves, 22 de mayo 2025, 20:04 Comenta Compartir

Sergio Arribas, el jugador de la UD Almería, habló en uda Radio sobre la actualidad del equipo rojiblanco, destacando que « efectivamente. Al final jugamos contra el Mirandés, que está haciendo una grandísima temporada, que está en su mano el subir a primera división. Nosotros también tenemos nuestro partido que es muy importante, que queremos sacar los tres puntos para estar en playoffs». El jugador reconoció que la derrota contra el Cádiz supuso un antes y un después en la mentalidad del equipo en el transcurso del campeonato, reconociendo que «creo que la mejora del equipo viene un poco con el punto de inflexión, que creo que fue el partido de Cádiz con nueve jugadores, al final ahí corrieron todo el equipo, no se dejó a nadie nada, y queríamos seguir con esas sensaciones contra el Racing, sí que es verdad que al final venía el Racing que sabes cómo te juega, que te domina mucho, que te busca mucho los espacios por dentro, pero sabemos que dejaba mucho espacio a las contras, que si sabíamos jugar con esos momentos del partido podíamos sacar un buen resultado, y creo que se vio un equipo que tiene que mostrar esa versión para estos partidos que vienen ahora».

Rival, el Mirandés

El atacante es consciente de que los burgaleses no conceden muchos puntos en Anduva, argumentando que «es un campo muy difícil. Creo que solo han perdido una vez en su casa y que es el mejor equipo local de la Liga. Va a ser un partido muy difícil, con mucha intensidad, con la gente que va a apretar mucho, pero al final tenemos que jugar nuestro partido como estamos jugando en casa y si jugamos como en Cádiz, que se vio un equipo intenso; seguro que sacaremos buen resultado». Arribas, añadió. «Al final vamos los dos equipos con mucha presión, es un partido que puede ser histórico para ellos por lo que se están jugando, pero bueno, al final queremos sacar los dos equipos los tres puntos y va a ser un partido muy, muy difícil».

La jornada de Segunda División se desarrollará en horario unificado, algo que no desconcertará a jugadores como Arribas, según explicó en los medios oficiales del Almería, reiterando que «al final cuando estás dentro del partido, estás concentrado en el encuentro, no te importan los demás resultados, sí que es verdad que a lo mejor ya cuando acabe el partido ya preguntaremos cómo han quedado el Racing o cómo ha quedado el Granada, pero en mitad del partido y en los minutos del partido no preguntaremos eso; me da un poco igual lo que ocurra en otros campos. A lo mejor si no depende de ti sí que miras algo si juegan antes o que se juegue después de ese partido». El extremo volvió a marcar después de casi tres meses, no celebraba un gol desde el empate contra el Málaga en Almería, puntualizando que «vengo también de que he estado 3 años en el Castilla con Raúl que siempre nos decía que fuéramos a todos los rechaces porque no sabían lo que podía pasar, al final te puede caer uno de cada 10, pero si no estás ahí en los 10 no vas a meter ese gol y bueno, yo soy de estos optimistas que pienso que si voy a todas alguna me va a caer, que algún error va a haber y bueno al final parece que todos mis goles son así, pero bueno, cuenta lo mismo», concluyó Arribas.

Concentración los 90 minutos

El jugador indálico es consciente de que no suelen aprovechar los minutos finales, como si lo hacen equipos como el Mirandés, apuntando que «excepto nosotros que yo creo que solo hemos metido un gol contra el Málaga allí en su casa en el 90, la verdad es que no hemos metido ningún gol más, pero bueno, al final son minutos que si vas empate o si vas perdiendo se deciden muchas cosas, al final hay que aguantar del primer minuto hasta que pita el árbitro con la misma intensidad, con la misma concentración del minuto uno y al final se deciden muchos partidos en esos minutos».

El madrileño dio algunas claves para poder vencer al Mirandés este domingo, describiendo que «como en Miranda metamos el primer gol, tenemos que seguir jugando a lo nuestro no encerrarnos atrás porque si no se nos va a hacer muy largo el partid». Además, el delantero sentenció. «Sobre todo tenemos que luchar, meter la misma intensidad del partido que metan ellos y sobre todo cuando tengamos el balón pues hacer nuestro juego que nos ha llevado a estar en esta posición».

Nivel del arbitraje

Sergio Arribas comentó la actuación del colegiado del pasado domingo contra el Racing de Santander, Sesma Espinosa, apuntando que «al final nos dejó un poco hablar con él, es un árbitro que se puede hablar con él, que no te levanta la voz si pasa algo raro y al final pienso que en los partidos de tanta tensión, de tantos nervios, creo que hizo un partido de diez, quitando a lo mejor que dejó jugar demasiado, no sacó tarjetas, pero al final es un árbitro con el que se puede hablar y a mí me gustan esos árbitros, que se pueden dialogar con ellos», sentenció el futbolista de la UD Almería sobre el colegiado riojano que tan solo sacó una tarjeta a Maguette del Racing.

Arribas, el jugador de la UD Almería, reconoció que el apoyo de la afición es fundamental, confesando que «sobre todo con la afición que la necesitamos en estos últimos partidos, tanto en Miranda como contra el Tenerife y en los playoffs, la verdad es que el recibimiento fue increíble de la afición creo que estuvieron del primer minuto hasta el minuto 90 animando creo que ese empujoncito extra que nos dieron, creo que se vio en el campo y la vamos a necesitar en estos últimos partidos». Acerca del nivel de Arribas en su último encuentro, el futbolista analizó su influencia en el juego ante el Racing, detallando que «Al final fue un partido bueno. Venía trabajando en semanas anteriores fuerte e intenso, que es lo que me pide el míster, sobre todo a nivel defensivo y creo que el otro día se me dio bien que robé también muchos balones, que estuve intenso a nivel defensivo y ofensivo; tengo que sacar mi calidad, que es lo que sé hacer y al final se dio un partido redondo».

Por último, el jugador indálico hizo una comparativo entre la Primera y la Segunda División, ya que es su primera temporada en el fútbol de 'plata', reconociendo que «en Primera tienes a los 5 o 6 equipos que siempre se reparten las primeras plazas y son muy difíciles ganarles en su campo, aquí se lo puedes poner más difícil pero sí que verdad es que esta Segunda División creo que está siendo muy bonita, muy atractiva para el público haciendo referencia al Mirandés, que nadie creo que se pensaba que podía estar a dos jornadas de subir directamente a Primera División y es a lo bonito de esta división que cualquier equipo te puede ganar en cualquier situación».