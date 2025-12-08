Arribas se hace centenario como rojiiblanco tras ganar al Andorra

La UD Almería celebró este fin de semana un hito histórico para uno de sus futbolistas más determinantes. Sergio Arribas alcanzó la cifra de 100 ... partidos oficiales como rojiblanco en el duelo disputado ante el FC Andorra en el Estadio de Encamp, un escenario ideal para subrayar la trascendencia de un jugador que, a sus 23 años, ya se ha convertido en una de las piezas más influyentes y queridas por la afición almeriense. Arribas aterrizó en Almería en el verano de 2023 procedente del Real Madrid, club en el que se formó y con el que debutó en el fútbol profesional. Su fichaje generó grandes expectativas, y desde el primer día el centrocampista madrileño demostró estar preparado para asumir responsabilidades y convertirse en un jugador diferencial. Su adaptación al vestuario rojiblanco fue inmediata, y su impacto en el terreno de juego se dejó notar desde sus primeras apariciones. Con personalidad, talento y una notable capacidad para asumir galones en los momentos importantes, Arribas se hizo un hueco indiscutible en la alineación titular.

La temporada 2023-2024 marcó su debut en el Almería y su primera campaña completa en la máxima categoría. A pesar de las dificultades que atravesó el equipo, Arribas brilló con luz propia. Su primer gol, anotado en la jornada 2 ante el Real Madrid, fue un golpe sobre la mesa que reflejó su valentía competitiva.

A lo largo de ese curso acumuló 36 partidos oficiales, 34 de ellos en LaLiga y 2 en la Copa del Rey. Su aportación ofensiva fue fundamental: 9 goles y 4 asistencias en la élite, mostrando una madurez impropia para su edad y convirtiéndose en uno de los jugadores más utilizados por los distintos cuerpos técnicos. Su rendimiento no pasó desapercibido y lo posicionó como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Liderazgo continuado

El descenso llevó al Almería a afrontar un proyecto renovado en la Liga Hypermotion, pero el paso a Segunda no redujo la ambición ni el protagonismo de Arribas. En la 2024-2025 se consolidó como uno de los líderes deportivos del equipo, más allá de los números. Jugó 41 encuentros de Liga, aportando regularidad en una categoría caracterizada por su exigencia física y emocional. A ellos sumó 2 partidos de play-off de ascenso y 3 participaciones en la Copa del Rey. Sus cifras volvieron a ser notables: 9 goles y 3 asistencias, participando en múltiples acciones decisivas y demostrando ser un jugador capaz de marcar diferencias en espacios reducidos, con una notable lectura del juego y una calidad técnica sobresaliente.

La presente campaña, la 2025-2026, está siendo la confirmación definitiva de su talento. Arribas ha disputado las 17 jornadas de la Liga Hypermotion y también estuvo presente en el choque copero del pasado miércoles en Elda. Su influencia ofensiva está siendo determinante: 9 goles y 5 asistencias en apenas cuatro meses de competición.

Estas cifras, que ya superan sus mejores registros previos a estas alturas del campeonato, reflejan no solo su crecimiento futbolístico, sino también su capacidad para asumir responsabilidades en un equipo que aspira a regresar a Primera. Su conexión con la grada es evidente, y cada intervención suya con el balón genera una expectación especial entre los aficionados.

Futuro prometedor

Al alcanzar la cifra simbólica de 100 partidos, Sergio Arribas se coloca junto a nombres que han marcado una época moderna en la UD Almería. Su continuidad, su nivel competitivo y su compromiso lo han convertido en una referencia dentro y fuera del terreno de juego.

Para el club, este centenar no es solo un número: es el reflejo de un proyecto deportivo que se ha apoyado en él como uno de sus pilares. En estas tres temporadas, Arribas ha sumado goles decisivos, asistencias en momentos críticos y actuaciones que han permitido al equipo sobrevivir en situaciones límite o soñar con objetivos mayores.

Con tan solo 23 años, el recorrido de Arribas parece estar lejos de alcanzar su techo. La dirección deportiva y el cuerpo técnico coinciden en señalarlo como un futbolista con margen de crecimiento y potencial para seguir elevando su nivel. Sus estadísticas actuales ya lo colocan entre los jugadores más valiosos de la categoría, y su evolución continúa siendo una de las mejores noticias para la afición rojiblanca. Su profesionalidad, carácter competitivo y capacidad para decidir partidos lo convierten en un activo estratégico para el Almería. Y si mantiene la línea ascendente que ha mostrado desde su llegada, no es descartable que su nombre vuelva a sonar con fuerza en la élite del fútbol español.

Por último, hay que recordar que Mohammed El-Assy anunció publicamente que recibió una oferta alta de un equipo de Arabia Saudí el pasado verano para fichar a Arribas, pero no fue traspasado porque el club saudí tenia al jugador rojiblanco como la opción B. Hay que destacar que el futbolista tiene contrato con el Almería hasta el 2029, por lo que se prevé que será la próxima gran venta del Almería en el mercado de fichajes si el jugador no sufre ninguna lesión grave o algún problema importante 'extradeportivo'. Sergio Arribas sucederá a Luis Suárez y Marc Pubill, como la próxima gran venta.