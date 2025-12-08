Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Arribas celebrando su segundo gol ante el Andorra con Arnau Puigmal A. Lof
UD Almería

Arribas se hace centenario como rojiiblanco tras ganar al Andorra

El atacante de la UD Almería celebró su partido 100 con la UD Almería haciendole un doblete al Andorra

Antonio del Rosal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:54

La UD Almería celebró este fin de semana un hito histórico para uno de sus futbolistas más determinantes. Sergio Arribas alcanzó la cifra de 100 ... partidos oficiales como rojiblanco en el duelo disputado ante el FC Andorra en el Estadio de Encamp, un escenario ideal para subrayar la trascendencia de un jugador que, a sus 23 años, ya se ha convertido en una de las piezas más influyentes y queridas por la afición almeriense. Arribas aterrizó en Almería en el verano de 2023 procedente del Real Madrid, club en el que se formó y con el que debutó en el fútbol profesional. Su fichaje generó grandes expectativas, y desde el primer día el centrocampista madrileño demostró estar preparado para asumir responsabilidades y convertirse en un jugador diferencial. Su adaptación al vestuario rojiblanco fue inmediata, y su impacto en el terreno de juego se dejó notar desde sus primeras apariciones. Con personalidad, talento y una notable capacidad para asumir galones en los momentos importantes, Arribas se hizo un hueco indiscutible en la alineación titular.

