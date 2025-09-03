Arribas: «Este año me siento con más libertad en el campo»

Antonio del Rosal Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El futbolista de la UD Almería, Sergio Arribas, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A sus 23 años, ha sido padre por primera vez y, aunque reconoce que aún está asimilando el cambio, ya se siente diferente, reconociendo que «están siendo días intensos, sobre todo con las visitas de familia y amigos, pero tanto mi chica como yo estamos muy contentos», confesó en una entrevista con la radio oficial del club, UDA Radio. El jugador no ocultó la emoción de su primer contacto con su hijo Marco, exclamando que «no tienes palabras para explicarlo. Todos los padres lo dicen: te quedas un poco en shock. Se te juntan muchas emociones positivas», relató con una mezcla de ternura y admiración. La llegada del pequeño ha cambiado sus prioridades, aunque no ha mermado su compromiso profesional.

A contrarreloj en Donosti

La intensidad de los días previos al nacimiento fue absoluta. Arribas se encontraba en Almería cuando recibió el aviso del parto y no dudó en lanzarse a la carretera, confesando que que «avisé al míster, me dio permiso, y me fui rápido a Madrid. Por suerte, el parto fue bien y fue todo muy rápido», explicó. Apenas 24 horas después, volvió a subirse al coche para llegar a San Sebastián y disputar minutos con el equipo, respondiendo que «salí de Madrid a las tres de la tarde y llegué al estadio a las siete y cuarto, justo cuando el equipo hacía el grito antes de salir al campo», recordó. Ese esfuerzo le permitió participar unos minutos ante la Real Sociedad B y rozar una asistencia clave, puntualizando que «ya que hacía el viaje, quería que sirviera para algo. Intenté meter un gol para dedicárselo a mi hijo, pero me lo reservo para este fin de semana», dijo entre risas. El compromiso del jugador fue ampliamente valorado tanto por el club como por la afición.

En plena etapa de crecimiento personal y profesional, Arribas asegura sentirse muy cómodo en el equipo, subrayando que «creo que este año es donde más cómodo me estoy sintiendo. Me dan libertad para moverme, para bajar a por el balón, y ahí es donde más rindo», apuntó. También valoró el fichaje del delantero Thalys como un recurso que abre más opciones ofensivas,reconociendo que «todavía no le conozco mucho, pero seguro que se adaptará bien. Cuanta más competencia tengamos, mejor».

Estado del vestuario

Respecto al rendimiento del equipo, el madrileño señaló que las sensaciones son positivas, a pesar de que los resultados no han acompañado del todo, confesando que «nos merecíamos algo más en estos tres partidos. Arriba somos los mismos del año pasado y nos entendemos bien. La defensa es casi nueva y estamos trabajando para que cojan los conceptos del míster», explicó.

El próximo domingo, Almería recibe al Racing de Santander, líder de la categoría con 9 puntos, Arribas analizó como será el choque contra los cántabros, describiendo que «va a ser un partido muy bonito. Ya el año pasado se vio un gran encuentro entre los dos equipos. Son rivales que buscan siempre la portería contraria y eso hace que el espectáculo esté asegurado», afirmó Arribas, con la mirada puesta en lograr la primera victoria en casa.

Mensaje para la afición

El jugador cerró con un mensaje de gratitud por el apoyo recibido y el cariño mostrado tras su reciente paternidad, agradeciendo que «ahora me toca otra etapa de mi vida. Madurar, estar con mi hijo el máximo tiempo posible, ayudar a mi mujer. Quiero disfrutar de esta nueva etapa, pero también darlo todo por el club, porque este año queremos luchar por el ascenso», concluyó.

Arribas, está viviendo su tercera temporada como rojiblanco y es una de las estrellas del equipo, junto a Lopy y Embarba. El jugador zurdo repetirá en Segunda División bajo las órdenes de Rubi, a pesar, de que varios equipos de Primera División han llamado a su puerta este verano.

Enfocados en el Racing

El Almería se encuentra metido de lleno en su puesta a punto para el partido que el domingo, a las 18.30 horas, le enfrentará en casa al Real Club Racing de Santander, líder de la Liga Hypermotion; un encuentro entre dos candidatos a subir a Primera División que ya la pasada temporada disputaron los play off de ascenso cayendo ambos en las semifinales. Para el conjunto almeriense la confrontación va a ser una especie de prueba del algodón, un test a pesar de que sólo se llevan disputados cuatro encuentros dentro de una larga, larguísima, competición. El equipo trabaja para buscar un equilibrio entre la defensa y el ataque, algo que será clave en la temporada. De momento ha encajado seis goles (cuatro en el estreno en casa contra el Albacete y dos en Anoeta) en dos partidos que se saldaron con sendos empates, mientras que el León logró mantener la portería a cero con victoria por 0-1. Balance negativo en el apartado defensivo y positivo en el ofensivo. El domingo visita el UD Almería Stadium el máximo realizador del campeonato con diez goles marcados en tres jornadas y encima cuenta con el Pichichi de la categoría, Asier Villalibre, que suma 4 goles, y con el segundo clasificado, también, Andrés Martín, con 3. Así las cosas, la cita será una buena prueba para comprobar si el trabajo de los indálicos va encontrando el equilibrio deseado.