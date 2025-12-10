Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arribas durante el último entrenamiento del Almería el pasado miércoles UDA
UD Almería

Arriba es el jugador que más goles genera

El madrielño ha hecho 9 goles y ha dado 5 asistencias en 17 jornadas de competición

Antonio del Rosal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 21:53

Comenta

Sergio Arribas ha dado un paso al frente en esta temporada de manera decisiva. En su tercer año vistiendo la camiseta rojiblanca, el madrileño se ... ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles de la Unión Deportiva Almería y se ha convertido en el elemento diferencial de un equipo que, jornada tras jornada, parece moverse al ritmo que marca su '10'. Desde su nuevo rol como mediapunta, Arribas ha encontrado el ecosistema perfecto para explotar su talento: participa en la gestación del juego, acelera las transiciones y, además, mantiene una influencia directa en la producción ofensiva.

