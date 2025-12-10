Arriba es el jugador que más goles genera

Sergio Arribas ha dado un paso al frente en esta temporada de manera decisiva. En su tercer año vistiendo la camiseta rojiblanca, el madrileño se ... ha consolidado como uno de los líderes indiscutibles de la Unión Deportiva Almería y se ha convertido en el elemento diferencial de un equipo que, jornada tras jornada, parece moverse al ritmo que marca su '10'. Desde su nuevo rol como mediapunta, Arribas ha encontrado el ecosistema perfecto para explotar su talento: participa en la gestación del juego, acelera las transiciones y, además, mantiene una influencia directa en la producción ofensiva.

La evolución del futbolista indálico se aprecia en cada partido. Su capacidad para recibir entre líneas, girarse y activar a los extremos o al delantero centro le ha permitido ser un nexo determinante entre el centro del campo y el área rival. A ello se suma su facilidad para llegar desde segunda línea y su olfato para interpretar los espacios, cualidades que han disparado sus cifras durante este primer tramo de la campaña: nueve goles y cinco asistencias, números que ya superan con holgura los registrados la temporada pasada.

En la tabla goleadora de Segunda, solo Villalibre, con 10 tantos, mejora los registros del jugador madrileño. Por detrás, Adrián Embarba es el único que consigue aguantar el ritmo anotador de un Arribas que se mueve en cifras de futbolista decisivo. Si se analiza su impacto total en goles generados —entre tantos y asistencias— el '10' rojiblanco alcanza los 14, igualando a un referente como Iñigo Vicente, líder ofensivo del Racing.