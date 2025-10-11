Arnau: «Siempre es bueno ayudar al equipo»

Antonio del Rosal Sábado, 11 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El Almería continúa su escalada en la clasificación tras una nueva victoria que lo coloca en la parte alta de la tabla. Uno de los protagonistas del encuentro fue Arnau Puigmal, el autor de uno de los goles que dio tranquilidad a los indálicos, porque supuso el 3-1 y además sumó su primer tanto de la temporada. «Siempre es bueno ayudar al equipo, he podido también dar alguna asistencia y la verdad que personalmente estoy contento, pero sobre todo por el grupo, porque al final veníamos haciendo un buen trabajo», expresó tras el partido, destacando el trabajo colectivo por encima del lucimiento individual.

El jugador rojiblanco, que ya había acumulado tres asistencias en lo que va de campeonato, se ha consolidado como un revulsivo eficaz, especialmente en las segundas partes. Su aportación va más allá de los números y representa el buen momento del vestuario. «Al principio, la primera jornada no se estaban dando los resultados y creo que nos merecemos el estar donde estamos ahora», señaló, valorando el esfuerzo sostenido del equipo a lo largo de estas jornadas.

Con esta victoria, el Almería se mete de lleno en los puestos altos, una posición que, aunque prematura, transmite confianza y envía un mensaje claro al resto de competidores. «Sí, bueno, ya conocemos la segunda, al final no te puedes confiar», recordó el jugador, consciente de lo exigente que es la categoría. La experiencia en la división les obliga a mantener los pies en el suelo. A pesar de la buena dinámica, el futbolista dejó claro que no es momento de mirar la tabla, sino de centrarse en el día a día. «Siempre que vayamos sumando de tres, pues eso es más que positivo y si no se puede, pues sumar un punto», explicó, antes de matizar. «Tampoco creo que sea momento para fijarnos en la tabla, es positivo que estemos ahí arriba, está claro, pero nuestro objetivo es ir sumando poco a poco».

La progresión del equipo ha sido constante desde las primeras jornadas, y la implicación de jugadores como él, que han aportado tanto en goles como en asistencias, está siendo determinante. El grupo se muestra sólido, con una idea clara de juego y con ambición de seguir creciendo. Mientras los resultados acompañen y el trabajo no se detenga, el Almería tiene motivos de sobra para soñar en grande esta temporada.

