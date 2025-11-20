Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arnau celebrando un gol con la UD Almería UDA
UD Almería

Arnau: «Preferí fichar por el Almería antes que por el Barça»

El rojiblanco tuvo una oferta del equipo azulgrana cuando terminó su periplo en el Manchester United en el 2021

Antonio del Rosal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

En una conversación distendida en el canal de Youtube 'Post United', Arnau Puigmal, jugador de la UD Almería que ha recorrido un largo camino desde ... sus inicios en el fútbol sala de Rubí (Barcelona) hasta llegar a uno de los clubes más importantes del mundo compartió las vivencias de su carrera deportiva, sus pasiones y su vida en el fútbol. De un campo de fútbol sala en Val d'Horetge a la cantera del RCD Espanyol, Arnau recuerda sus primeros pasos en el deporte, recordando que «empecé con cuatro años jugando a fútbol sala en Val d'Horetge. Vivía en Rubí, que está al lado, y todo empezó gracias a mi mejor amigo de entonces, que me animó a empezar allí», relató. Desde sus inicios, Arnau destacó por su habilidad para el gol, lo que le llevó rápidamente a formar parte de equipos más importantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arnau: «Preferí fichar por el Almería antes que por el Barça»

Arnau: «Preferí fichar por el Almería antes que por el Barça»