Arnau: «Preferí fichar por el Almería antes que por el Barça»

En una conversación distendida en el canal de Youtube 'Post United', Arnau Puigmal, jugador de la UD Almería que ha recorrido un largo camino desde ... sus inicios en el fútbol sala de Rubí (Barcelona) hasta llegar a uno de los clubes más importantes del mundo compartió las vivencias de su carrera deportiva, sus pasiones y su vida en el fútbol. De un campo de fútbol sala en Val d'Horetge a la cantera del RCD Espanyol, Arnau recuerda sus primeros pasos en el deporte, recordando que «empecé con cuatro años jugando a fútbol sala en Val d'Horetge. Vivía en Rubí, que está al lado, y todo empezó gracias a mi mejor amigo de entonces, que me animó a empezar allí», relató. Desde sus inicios, Arnau destacó por su habilidad para el gol, lo que le llevó rápidamente a formar parte de equipos más importantes.

«Era el máximo goleador, porque empecé de delantero y hacía muchos goles. Luego, de Val d'Horetge pasé a la Peña Olígrana Ristosztokov, en Sant Cugat. Después fui a hacer pruebas con el Español gracias a un farmacéutico del barrio de mi madre, y la verdad, fue todo un cambio», explica sobre su salto a las divisiones inferiores del RCD Espanyol.

En ese equipo, no solo encontró su lugar en el campo, sino también la oportunidad de crecer y conocer a jugadores que hoy están en la elite. «Jugaba con Sergio Gómez (Real Sociedad), Dani Rivelles... en ese entonces eran unos cracks. Y bueno, de ahí estuve ocho años, hasta que en 2017, decidí dar el salto a Inglaterra», detalló Arnau.

Pero, ¿de dónde nace su amor por el fútbol?, el rojiblanco lo desveló, reconociendo que «mi padre jugaba, no a nivel profesional, pero sí en su barrio, y mi madre también jugaba. Ella fue tan futbolera que el Español la quiso en su momento, pero no aceptó porque tenía que cuidar de mí». En ese entorno familiar, donde el fútbol es más que un simple pasatiempo, Arnau creció siendo el referente deportivo de su familia, sin saber que años más tarde, ese deporte le llevaría a la Premier League.

La llegada a las categorías inferiores del RCD Espanyol fue un hito como reconoció el propio delantero, puntualizando que «para mí fue una buena decisión. El Espanyol tiene una cantera muy infravalorada. Es cierto que el Barça tiene más recursos, pero en el Español, te sientes importante, no solo uno más del montón», reflexionó Arnau Puigmal.

Paso por Inglaterra

El año 2017 marcó un antes y un después en su carrera. Tras recibir propuestas de otros gigantes del fútbol, como el Real Madrid, fue el Manchester United quien se llevó a Arnau. «Fue una decisión difícil, pero al final la Premier me atraía mucho. Yo tenía 16 años, me costó mucho decidirme, pero ahora, mirando hacia atrás, no me arrepiento», aseguró con convicción.

Inicios en Mnachester

El cambio de ciudad no fue sencillo, especialmente por el clima y la adaptación al idioma. «El primer año lo pasé mal, me costó muchísimo. No fue fácil estar tan lejos de casa, el clima afectaba mucho, y la comida... era un shock», recuerda entre risas. A pesar de todo, Arnau encontró su sitio. «Al principio, me daban fish and chips a las cinco y media de la tarde. Llamé a mi madre llorando, diciendo que no duraba ni dos meses allí. Afortunadamente, la familia vino a ayudarme y la adaptación fue más fácil con el tiempo», comenta.

Lo que no se podía negar era el nivel de exigencia. «El fútbol allí es mucho más físico. En el Español, no habíamos tocado una pesa en mi vida. Llegué al United y me dijeron que levantara 120 kilos en banca, fue una locura», bromeó Arnau, quien también vivió de cerca el trabajo físico de otros compañeros como Mason Greenwood y Ángel Gómez. En Inglaterra, Arnau pudo compartir vestuario con jugadores de gran proyección como Mason Greenwood, quien destacó por su técnica depurada. «Es un jugador increíble, tiene un golpeo de balón que no he visto en nadie más. Con él entrené mucho, y me decía: 'Póntate a mi lado'. Es un jugador que fácilmente podría haber sido Balón de Oro«, asegura. Además, menciona a otros compañeros como Garnacho, que también estaba en el United en sus primeros años». Al principio Garnacho era solo un niño, pero ya se le veía un gran talento. Es un personaje, pero también tiene una calidad increíble».

Fichaje por el Almería

El atacante comentó como se fraguó su fichaje por el Almería tras abandonar el Manchester United B, confesando que «tenía una oferta del Barça B, pero me atraía más la opción de jugar en el Almería pensando en un proyecto más a largo plazo». El catalán destacó la gran calidad de vida que hay en Almería, reiterando que «la gente se va a otras ciudades de Andalucía como Málaga o Cádiz, pero yo me quedo en Almería. Se vive muy bien hay una gran calidad de vida. Pienso que es una ciudad y una provincia que está infravalorada por el resto de gente que no es de aquí». El jugador es una pieza importanteesta, sumando 2 asistencias y 2 goles, como revulsivo.