Arnau: «El equipo está comprometido, es buena señal»

Antonio del Rosal Viernes, 24 de octubre 2025, 18:57

El jugador hizo balance del inicio de temporada y destacó sus cualidades ofensivas, ya que ha mejorado su 'olfato' de gol en las dos últimas temporadas

Almería. Por segunda semana consecutiva, Arnaud Puigmal volvió a ser protagonista con la Unión Deportiva Almería. El centrocampista catalán anotó el tanto del empate ante el Córdoba, en un duelo intenso y muy físico que dejó buenas sensaciones en el vestuario rojiblanco. Tras el encuentro, atendió a la radio oficial del club para analizar el punto conseguido y el momento actual del equipo, destacando que« lo primero de todo, muchas gracias a la afición. Al final yo creo que ha sido un partido en el que se ha jugado poco. La verdad, muy intenso desde el principio y yo creo que el equipo ha estado bien en defensa», comenzó diciendo el autor del gol, destacando la solidez mostrada por el conjunto almeriense durante los noventa minutos.

El mediocentro reconoció que el tanto encajado fue fruto de una ligera desconcentración, apuntando que «sí que es verdad que en el gol a lo mejor se nos ha escapado, nos hemos desconcentrado un minuto y lo hemos pagado. Pero bueno, al final en Segunda División ya sabemos que los puntos fuera de casa son muy valiosos y este es uno de ellos», subrayó Puigmal. El encuentro tuvo alternativas, aunque el Almería dispuso de las ocasiones más claras. Arnau analizó el último choque contra el Córdoba, destacando que «no llegaba al juego, pero es verdad que ha habido tres o cuatro ocasiones clarísimas en la primera parte, mucho más claras que la del Córdoba, que es verdad que a lo mejor tenía más protagonismo con la pelota, pero nosotros hemos avisado», relató el jugador, haciendo referencia incluso al balón al palo antes del descanso.

Ocasiones de gol rojiblancas

Sobre las oportunidades generadas, Puigmal insistió en que el equipo pudo haberse llevado los tres puntos, confesando que «quizás ellos han tenido un poco más la iniciativa de juego, pero como dices tú, creo que las ocasiones de más valor las hemos tenido nosotros. Hasta el final creo que ha sido Perovic y Dzodic y hemos tenido para irnos con los tres puntos», señaló el catalán, que no obstante valoró positivamente el empate.

El gol de Arnaud llegó tras una jugada muy trabajada por banda izquierda, una acción que, según explicó, ya tenían detectada, detallando que «sí, bueno, al final creo que el año pasado, cuando empecé a jugar en la derecha, sí que es verdad que me costaba un poco más entrar al remate. Creo que poco a poco lo estoy mejorando y gracias a Dios he podido ayudar al equipo», comentó satisfecho. El futbolista también se refirió al desgaste físico del encuentro, en el que varios jugadores terminaron tocados, explicando que «ha sido un partido muy exigente desde el principio, ha habido mucho contraataque a lo largo del partido también y bueno, yo creo que es buena señal que todo el mundo acabe cansado. Eso es que el equipo está comprometido y que corre», afirmó con una sonrisa. Tras este empate, el Almería afronta dos partidos consecutivos en casa, una oportunidad que el vestuario quiere aprovechar, como reconoció el atacante rojiblanco, subrayando que «yo creo que ya venimos haciendo partidos muy buenos, sin encajar muchos goles y creo que ahora vienen dos partidos, como tú dices, en casa y ahí es cuando nosotros somos fuertes de verdad», indicó el jugador.

Marea rojiblanca

El apoyo de la afición, incluso fuera de casa, fue otro de los temas destacados en la entrevista; Arnau habló de los almerienses desplazados, reconociendo que «la verdad que a mí personalmente me ha sorprendido mucho, sí que había mucho aficionado de la Almería y bueno, nada, decirles que estamos muy agradecidos, que nos hacen falta, fuera de casa sobre todo y que lo siguen haciendo», expresó con gratitud.

Cerca de 500 seguidores rojiblancos se desplazaron hasta Córdoba para animar a su equipo, Arnau reiteró que «se agradece mucho, ¿no?, sentirte tan arropado de una afición que se ha marcado tres horitas de ida y tres horas de vuelta a un domingo», reconoció Puigmal, emocionado por la entrega de los hinchas.

Apodo en el vestuario

Entre bromas, la entrevista terminó con una curiosa propuesta por parte del club: una recogida de firmas para que el jugador cambie su nombre en la camiseta y sea «Puchi». Entre risas, Arnaud aceptó el apodo con buen humor, reflejando el gran ambiente que se vive en el vestuario de una Almería que parece haber recuperado su espíritu competitivo.

Hay que recordar, que a pesar de que Arnau tan solo tiene 24 años, ya ha recorrido muchas etapas y vivido varias experiencias desde que recaló en el 2021 en el club indálico. Su figura, se ensalzó, gracias a su gol en el 2022 que logró para empatar a uno l partido en casa contra el Alcorcón, un encuentro que el Almería no aprovechó para ganar y ascender en casa, pero que gracias aquel gol del empate pudo hacer bueno el 2-2 de Leganés para ascender como campeones de la Liga Hypermotion. Su cesión hace algo más de un año al Elche en Segunda cuando el Almería, militaba en Primera siendo uno de los peores colistas de la historia, le sirvió al atacante para mejorar varios aspectos de su juego. Ahora, Arnau, suma dos jornadas consecutivas haciendo gol. Rubi tiene un tesoro en el futbolistas catalán, ya que su polivalencia, incluso de lateral derecho, es un comodín perfecto para completar el once titular cada jornada.