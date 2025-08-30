Aridane, Thalys y la encrucijada rojiblanca: refuerzos y salidas marcan el rumbo de la UDA

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 30 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

Con el cierre del mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, la UD Almería se mueve con rapidez para definir su plantilla y ajustar los últimos detalles hasta enero. Así, se dan por hechas las incorporaciones de jugadores que pueden ser claves en el futuro del equipo rojiblanco como el delantero Thalys y el central Aridane Hernández, pero para equilibrar presupuesto y plantilla el club centra ahora sus esfuerzos en posibles salidas. También es cierto que Tahlys podría no ser el único delantero en llegar. De éste ya se habló de cantidades y 'certezas'. La incorporación de Aridane Hernández al Almería supone un refuerzo estratégico en el corazón de la defensa, aportando experiencia y liderazgo a un equipo que quiere aspirar al ascenso. Su veteranía, adquirida tras años en LaLiga y en clubes de máximo nivel, aporta seguridad en la zaga, especialmente en situaciones de presión o en partidos intensos.

Además de su capacidad para anticipar jugadas y organizar a sus compañeros, Aridane ofrece una presencia física que puede ser determinante en balones aéreos y en el marcaje de delanteros rivales. Su llegada también tiene un efecto indirecto en el vestuario. Al ser un jugador contrastado, puede servir como referente para los más jóvenes, ayudando a transmitir profesionalidad, disciplina y calma en los momentos críticos.

Tácticamente, su incorporación permite al equipo mayor flexibilidad defensiva, ya que su experiencia permite cubrir diferentes roles en el centro de la zaga o adaptarse a distintas estrategias según el rival. En resumen, Aridane también aporta un valor intangible como liderazgo, organización y ejemplo dentro y fuera del campo, elementos clave en una temporada exigente.

Salidas

Entre los futbolistas que podrían abandonar la disciplina rojiblanca, Lucas Robertone aparece como uno de los nombres más comentados. Su calidad en el medio campo atrae interés de varios clubes y su salida liberaría recursos que podrían aprovecharse para reforzar otras posiciones estratégicas. De igual modo, el portero portugués Luis Maximiano ha despertado curiosidad en otros equipos que buscan competencia bajo palos, lo que abre la puerta a una eventual transferencia que también reforzaría la capacidad económica del club. Por ejemplo, la lesión de Juan Carlos le abre la puerta para recalar en el Girona de Míchel.

Estas operaciones son especialmente delicadas, ya que la dirección deportiva busca compatibilizar las necesidades deportivas con la viabilidad financiera. Cada salida tiene que ser evaluada cuidadosamente, pensando en mantener el equilibrio del vestuario y no perder solidez en el terreno de juego. Además, la posibilidad de incorporar algún refuerzo puntual se mantiene abierta, sobre todo en posiciones donde la plantilla todavía no tiene la profundidad necesaria.

A medida que se acerca el 1 de septiembre, fecha límite del mercado, la UD Almería entra en una fase decisiva. Los próximos días serán determinantes para cerrar negociaciones, tanto de altas como de bajas, y garantizar que el equipo llegue al inicio de la competición con todas las piezas necesarias para competir al máximo nivel. El club trabaja con precisión para que cada decisión sea estratégica, consciente de que estos movimientos marcarán el rumbo de la temporada y las aspiraciones rojiblancas en la lucha por el ascenso.