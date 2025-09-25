Aridane: «Sé que voy a tener mi oportunidad de jugar» El central rojiblanco ha declarado que «tiene paciencia» ante la falta de minutos; tan solo 11 sobre el césped

Antonio del Rosal Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Aridane habló en la radio autonómica de canarias a pocos días de enfrentarse a la UD Las Palmas, su ex equipo. El canario afronta su primera temporada en la UD Almería con la calma de quien ya ha vivido muchas batallas en el fútbol profesional. Pese a no contar aún con muchos minutos, el central confía en que la oportunidad llegará. En la previa del choque frente a la UD Las Palmas, analiza con claridad el momento del equipo y del próximo rival.

El vestuario almeriense se muestra unido, y parte de esa química se construye fuera del césped. Para el defensa canario, es fundamental generar buen ambiente, confesando que «bueno, esas cosas son buenas para hacer piña, ¿eh? Sí, sí, bueno, el míster también es de esos, ¿no? De que nos conozcamos más entre nosotros, cada equis tiempo pueda hacer una comida y viene bien también».

Choque contra Las Palmas

En cuanto al partido frente a Las Palmas, Aridane reconoce que será un duelo exigente entre dos aspirantes al ascenso, declarando que «esta es previa al partido con la Unión Deportiva Las Palmas, que se lo tomarán, no sé, como una final no, porque todavía esto está empezando, pero sí como un partido importante entre dos equipos que aspiran a lo mismo, ¿no? Hasta el próximo año en la Primera División.»

Aunque la temporada apenas comienza, sumar de a tres es ya una necesidad, puntualizando que «sí, sí, como tú bien dices, tenemos, bueno, dos equipos que aspiramos a la Primera División, pero bueno, como tú también dices, no, que es temprano todavía, pero sí es verdad, ¿no? Que cuanto antes vengan los tres puntos, pues mejor». Aridane no duda en calificar el encuentro como una batalla cerrada, argumentando que: «bueno, va a ser un partido complicado, un partido intenso».

Y es que el rival llega en forma, reconociendo que «las Palmas ha empezado muy bien. Tienen jugadores, combinan jugadores jóvenes con jugadores veteranos, ¿no? Y bueno, va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido muy complejo».

Claves del partido

El viaje a Canarias siempre supone un desafío logístico, pero Aridane no busca excusas, reiterando que «sabemos que cada vez que los equipos aquí de la Península viajan a ganar, pues es un handicap, ¿no? Porque, bueno, ahí el tiempo es diferente, es una hora menos, pero bueno, tanto para ellos como para nosotros es lo mismo».

Y añade con contundencia: «No, no, no, por eso, que el tiempo y la hora también es para nosotros, ¿no? Porque al final nosotros vamos allí, nos adaptamos a lo que hay y el tiempo y la hora es tanto para los rivales como para nosotros».

En lo personal, su llegada al club fue sobre la bocina del mercado y eso ha influido en su ritmo competitivo, confesando que «sí, sí, y bueno, ahora, como tú bien dices, vine en el último, como diciéndolo, en el último día del mercado, pero bueno, como también esto, la liga está muy larga, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que trabajar día a día y, bueno, cuando me toque, pues aprovechar la oportunidad que me da el míster y trabajar sobre todo día a día».

Sobre lo que espera del partido, lo tiene claro: intensidad y estrategia, subrayando que «sabemos que el potencial de Las Palmas, ellos salen muy fuertes, salen muy, muy intensos y, bueno, tenemos que tener nuestras armas, ¿no? Para, bueno, para cuando ellos tengan esos arreones fuertes, pues poder aguantar y también intentar hacerles daño».

Las Palmas

El central también elogió la calidad individual de Las Palmas. «Siempre he dicho que soy de Jonatan Viera, de GC, de Ale García y, bueno, creo que eso le da, ¿no?, un plus a la Unión Deportiva-Las Palmas, Espero que este partido no lo ganen».

Finalmente, dejó una pincelada personal sobre su característico peinado, revelando su sencillo «secreto de belleza», insistiendo que «Si te digo la verdad, no me lo cuido. Siempre digo a la gente, el mayor producto que me sienta bien es el agua salada».