Aridane sigue en la dinámica del Almería en la primera sesión de la semana

El central canario Aridane continúa trabajando bajo las órdenes de Rubi como uno más del grupo, a la espera de poder ser inscrito, algo que depende de la salida de un jugador de la plantilla. En ese escenario aparece el cancerbero Luis Maximiano, que podría recalar en el Al Najmad saudí, con el miércoles como fecha límite de mercado. Ambos participaron ayer en la sesión de recuperación de la UD Almería, que hoy martes disfruta de descanso, antes de retomar mañana el trabajo con sesiones diarias hasta el próximo viernes, cuando el entrenamiento se trasladará a la tarde para afinar detalles de cara al duelo del sábado frente al Real Valladolid.

Rubi deberá ajustar el equipo tras la expulsión del centrocampista senegalés Dion Lopy, baja segura en Pucela, y a la espera de la evolución de Chumi y Nelson Monte, ambos con esguinces de tobillo. La recuperación de alguno de los dos permitiría devolver a Iddrisu Baba al centro del campo, después de actuar como central diestro frente al Racing. El técnico rojiblanco ya se mostró optimista sobre el regreso del jugador portugués, lesionado desde la pretemporada, en el partido disputado en Águilas, aunque no tanto respecto al defensor gallego, al que situó como seria duda para el compromiso a disputar el sábado, en el José Zorrilla.

A ello se suma la incorporación de los internacionales. Patrick Soko está con Camerún, que juega hoy frente a Cabo Verde, en la clasificación para el Mundial 2026;Stefan Dzodic, con la sub-21 de Serbia, que jugó ayer frente a la selección francesa, y Perovic, con la sub-21 de Montenegro, juega hoy contra Suecia. Los tres se unirán al grupo antes de la visita al José Zorrilla. Lo normal es que los tres jugadores estén disponibles y entrarán en convocatoria, aunque habrá que comprobar su estado físico, especialmente el del atacante camerunés, que arrastra molestias en un tobillo por cuyo motivo no estuvo en la lista par el partido disputado la pasada semana frente a Suazilandia.