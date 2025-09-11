Aridane: «Estoy listo para ayudar al equipo en lo que sea necesario»

Antonio del Rosal Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:33 Comenta Compartir

Aridane Hernández, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Almería, se mostró optimista y motivado en su primera rueda de prensa como jugador rojiblanco. El central canario, que llegó para reforzar la defensa, habló sobre su estado físico, la situación del equipo y sus expectativas para la temporada. El defensor comenzó destacando su adaptación al equipo, confesando que «encantado de conocer a mis compañeros y un placer de estar aquí. Ha sido un verano largo, al principio me ha costado un poquito entrar en dinámica, pero llevo ya dos semanas, estoy entrenando bien, me encuentro bien físicamente y lo primero que ya está es el transfer y que ya estoy a disposición del equipo. Y a eso es decisión del míster, al final somos bastantes jugadores y los mejores que estén son los que tienen que iniciar».

Acerca de la posibilidad de su debut en el próximo partido contra el Real Valladolid, un campo que conoce bien, a lo que Aridane respondió con humildad, subrayando que «el míster lo decidirá, no creo que vaya a poner a un jugador que no esté todavía al nivel o no esté físicamente, y bueno, yo de momento miro este año, intentar aportar mi granito de arena, intentar ayudar al Almería a conseguir el objetivo de ese logrado ascenso».

Nivel defensivo

La defensa de la UD Almería ha sido uno de los puntos más comentados en las primeras jornadas de la temporada, con algunos errores defensivos que se han traducido en goles en contra. Al respecto, Aridane señalando que «creo que el partido que vi el otro día desde la grada se nos escapa por pequeños detalles, no por errores individuales sino colectivos y eso mejor que suceda ahora que suceda más tarde, porque al final todo lo que podamos aprender ahora y solucionar ahora es mejor».

Cuando le preguntaron sobre su experiencia en equipos de Primera División y su visión sobre el actual momento del equipo, Aridane explicó que la clave de la mejora defensiva está en la comunicación y el trabajo colectivo, declarando que «me definiría como un jugador contundente, llevo varios años en la categoría y siempre te vas aprendiendo cosas, por ejemplo, situarte mejor en el campo, hablar con los compañeros, situarlos, y creo que hablando, corrigiendo, se evitan muchas ocasiones, muchos pases, cerrar entre líneas, se evitan muchos pases de gol». En cuanto a su edad, 36 años, Aridane dejó claro que no se siente limitado, argumentando que «soy consciente de mi edad, pero creo que lo importante es cómo me siento físicamente, y en este momento estoy en plenitud de condiciones. Estoy preparado para competir al más alto nivel». Sobre el acuerdo con el club, el jugador aclaró que su compromiso con la UDA es por una sola temporada, aunque dejó la puerta abierta a la posibilidad de continuar, declarando que «de momento tengo un año y luego se va viendo con el tema de rendimiento, de partidos, como el objetivo que tiene también el club y al final es todo un conjunto, que hay que valorarlo».

Objetivos

Respecto al objetivo prioritario de la temporada, Aridane fue claro, asegurando que «primero hay que salvar la categoría, eso es clave para todos, para el equipo, para la institución. Y a partir de ahí, pues, mirar hacia arriba. Si es verdad que diciéndote esto es de cobarde, pero bueno, es así, si no ganas partidos, te vas metiendo abajo y es complicado salir».

El central canario también destacó la importancia de la cohesión grupal dentro del vestuario. «He visto un ambiente muy sano. No hay ego, que al final en los equipos de fútbol suele haber mucho ego. Luego, lo que he visto el otro día del partido, por ejemplo, nos pusimos 2-0 contra el líder. Si es verdad que nos expulsaron al lobby, pero bueno, tenemos capacidad para meter el gol y ahora lo que hace falta es corregir un poquito la sangría de goles».

Buen ambiente

El buen ambiente en el vestuario es clave para Aridane, como él mismo subrayando que «pienso que es la clave del éxito. He estado en equipos que no han tenido grandes jugadores, pero sí un grupo muy fuerte. En mis años en Osasuna y en el Rayo, el equipo fue el que hizo la diferencia, más allá de las individualidades».

Acerca de los nuevos jugadores en la defensa, Aridane mostró su confianza en la plantilla, respondiendo que « con los jugadores que hay, tenemos suficiente experiencia y suficiente calidad para corregir la sangría de goles que está teniendo el equipo. Cada uno tiene que aportar su granito de arena y sobre todo mirar por el equipo».

El central también se refirió a su estilo de juego, y cómo su presencia puede influir en el rendimiento colectivo, confesando que «cuando uno quiere mirar individualmente es más complicado trabajar y hacerse al equipo. Pero bueno, creo que el míster sabe llevar ese tipo de situaciones, luego también hay gente veterana que sabe cómo actuar, sabe cómo hablar con el jugador para que no se salga del camino».