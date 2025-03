Ante el Levante, levántese UD

La UD Almería quiere regalarle a la afición el triunfo más esperado: ganarle a un líder que no deja de ganar

Viernes, 28 de marzo 2025

La noche del pasado viernes en Burgos fue un golpe frío en la cara para Rubi. Allí, entre el aliento gélido de El Plantío, alcanzó la cima estadística de su historia con el Almería, pero lo hizo con el peso de la derrota colgado del cuello. 128 partidos y un día. Como si la cifra, redonda y simbólica, se transformara en una penitencia. Como si el fútbol, con su ironía cruel, le recordara que la gloria siempre exige algo a cambio. Pero Rubi no es de los que se detienen a contar cicatrices.

El destino, caprichoso y desafiante, le pone ahora un escenario perfecto para redimirse. No un partido cualquiera, sino una prueba de fuego: el Levante UD, el líder de la competición, el que mira a todos desde arriba con la seguridad del que se siente dueño del camino. No hay mayor estímulo que tumbar al más fuerte, sacudir la tabla, desafiar la lógica. Y Rubi lo sabe. Por eso, mientras el eco de Burgos aún retumba en su cabeza, piensa en el partido de hoy sábado, desde las 21.00 horas. Porque el fútbol no espera.

En el UD Almería Stadium, la historia no se mide solo en números, sino en noches inolvidables. Y esta puede ser una de ellas. 128 partidos y un día pueden ser la antesala de un nuevo comienzo. O de un grito de rebeldía contra el destino.

Pelillos a la mar

La victoria ante el Real Zaragoza de haces dos semanas recuerda a la conseguida en la primera vuelta en casa ante el Burgos. Posteriormente, el Real Oviedo le pintó la cara al equipo, como lo hizo el viernes pasado en El Plantío el conjunto castellano. El Almería está en disposición de iniciar una racha que no sería como la de aquella primera vuelta porque entonces fueron 14 y, tras el de hoy, quedarían nueve jornadas. Aquella racha alimentó las ganas de ascenso del equipo rojiblanco y hoy –el día–, condenado a un esfuerzo superior al de los seis equipos que le anteceden en la clasificación, manifestar que empieza a estar en el camino.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Mallo Fernández: ElCTA ha designado para la dirección arbitral del partido de hoy al colegiado castellano-leonés Eder Mallo Fernández. Es natural de Bilbao, tiene 31 años de edad, y desde los 18, por motivos de estudios, reside en León, donde comenzó su trayectoria arbitral. Es policía local de profesión, aunque está en excedencia y la actual es su primera temporada arbitrando en la segunda categoría nacional.

Camino en la LFP: Antes de ascender a SegundaDivisión, arbitró tres temporadas en la categoría de Segunda RFEF y, posteriormente, dos en la de Primera RFEF. En esta última dirigió 26 encuentros, con doce victorias del equipo local, seis del visitante y ocho empates. El último partido que arbitró en Primera RFEF fue el jugado entre Nàstic y Málaga CF (2-2), del playoff de ascenso, con mucha polémica por su actuación.

El segundo a los dos: El de la noche de hoy figura como el segundo encuentro que Mallo Fernández dirige en lo que va transcurrido de la actual temporada, tanto a la UD Almería, como al Levante UD, ambos finalizados con victoria. A los rojiblancos lo hizo en el disputado en casa contra el Granada (2-1) y a los azulgrana también jugando como local (3-1), curiosamente en el partido jugado ante el equipo granadino.

Arcediano Monescillo en el VAR: Hoy tendrá la asistencia, desde la sala VAR, del colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, en el que será el decimoctavo partido que pite Mallo Fernández en lo que va de Liga. Trece de ellos finalizaron con victoria del equipo local, dos del visitante y uno con marcador de empate. Lleva la media de 4,53 tarjetas amarillas, habiendo mostrado dos rojas y señalado tres penaltis.

Este partido ante el Levante UD es un ejercicio de supervivencia, un paso –el primero– que conduzca a otro paso más importante, puede que más difícil por la necesidad de sumar. Luis Javier Suárez dio un mensaje interesante y directo el pasado martes en UDA Radio. Es como lo expuesto cuando vinieron mal dadas en los inicios de temporada, con una victoria en nueve partidos –como ahora– y a la décima no dio pasos en falso. Entonces la intención de ganar un partido significaría empezar a andar cuando hasta ese momento se quería correr hacia el objetivo claro de ascenso directo.

Las palabras del cafetero apuntaban a conquistar una plaza entre los seis primeros lo que requerirá obligatoriamente de sumar los tres puntos esta noche y, si lo logra, metería presión a quienes están mejor situados en la clasificación, pues Huesca, que recibe mañana al Sporting, y Oviedo, que juega mañana con el Málaga, tienen un punto más que los indálicos.

Los problemas

Rubi no tiene mucho donde elegir. De los jugadores que buscarán regalar al vilarense una victoria que repare el mal 'cumpleaños' de la pasada jornada –el técnico sumó en Burgos su partido 128, siendo el técnico que más partidos ha dirigido a la UD Almería–, hay algunos con problemas físicos como Lucas Robertone, con un esguince después de una entrada recibida en El Plantío, o Leo Baptistao. Además, el entrenador de la UD Almería tiene la duda de cómo llegarán los jugadores internacionales con los que cuenta la plantilla. En este sentido, Bruno Langa y Dion Lopy tuvieron viaje para competir con Mozambique y Senegal, respectivamente. Aunque sólo el lateral zurdo participó en los dos compromisos, el cansancio por el regreso puede pasar factura.

En condiciones normales, el medio centro senegalés apunta a aparecer en el once si se ha recuperado del viaje. Su acompañante, si no hay secuelas, podría ser Gonzalo Melero. La aportación del exlevantinista ha sido importante cuando ha aparecido en el campo. Un lujo para los rojiblancos. Si uno de los dos se cae Selvi o Gui Guedes, ya recuperado y con una semana más de trabajo grupal, también puede aparecer en el once.

Desde atrás

Podría haber novedad también en la portería con una 'disputa' entre Luis Maximiano y Fernando Martínez. El murciano fue portero en ocho partidos en los que faltó ganar en Málaga para lograr el pleno. Desde la victoria ante el Mirandés (1-0), en diciembre, no ha vuelto a jugar y el que ocupe esa posición tendrá por delante a Marc Pubill y posiblemente a Álex Centelles, atendiendo al cansancio de Bruno Langa, con Édgar y Radovanovic por el centro.

Resuelta la papeleta de los dos mediocentros, lo mismo Alejandro Pozo y Arnau Puigmal podrían formar un doble lateral en ambas bandas. Sergio Arribas, que la semana pasada entró en la segunda parte después de una difícil semana con gastroenteritis, podría ocupar la posición de enganche, con Luis Suárez como referencia. El canterano merengue hizo dos goles en el Ciutat de Valencia que empataron el 2-0 con el que se puso el cuadro granito.

En racha

El Levante encara la recta final de LaLiga Hypermotion en un estado de forma espectacular. En lo que va de 2025, ha mostrado su mejor nivel de la temporada, consolidándose como el principal candidato a conseguir el ascenso a Primera. Con diez partidos por delante, el equipo ha sabido imponer su juego y posicionarse en lo más alto de la tabla.

Bajo la dirección de Julián Calero, el conjunto valenciano acumula cinco triunfos seguidos, lo que le ha permitido situarse en la primera posición con un punto de ventaja sobre su perseguidor más inmediato. Además, mantiene una diferencia de nueve con respecto a la UDA y no conoce la derrota desde el 3 de febrero. Su rendimiento ha sido sobresaliente, destacando por su solidez defensiva y su capacidad goleadora.

El equipo cuenta con varios jugadores en un momento brillante de forma, con la única baja de Ángel Algobia en el centro del campo. Iván Romero ha anotado tres goles en marzo, mientras que Carlos Álvarez se ha convertido en un asistente clave con siete pases de gol. En defensa, Unai y Dela han conformado una dupla fiable y, en el mediocampo, la experiencia de Iborra, Kochorashvili, que llega tras jugar con su selección, y Oriol Rey ha sido fundamental.