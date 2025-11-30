Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UD Almería B se ha subido a la ola del triunfo y no quiere bajarse. UDA
UD Almería

El Anexo espera otra chispa del Almería B

Segunda RFEF ·

El filial rojiblanco quiere convertir su buen momento en una victoria que le acerque a los puestos de salvación

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El Almería B vuelve este domingo al Anexo del UDAlmería Stadium con el orgullo renovado y la sensación de que, por primera vez en toda ... la temporada, camina con paso firme sobre un terreno que hace sólo un mes parecía completamente en contra. El filial se presenta a las 12 del mediodía frente al Atlético Antoniano en su casa habitual, ya con la hierba natural asentada y con un objetivo tan sencillo como imprescindible y que no es otro que el de sumar la primera victoria de la temporada como local en el escenario que debería ser su refugio deportivo. Desde que José María Salmerón tomó el mando, el equipo no ha perdido –siete puntos de nueve–, un giro que ha devuelto la esperanza en medio de una clasificación que sigue marcando la urgencia. El técnico insiste una y otra vez en que aún queda camino. «Sería muy importante ganar para continuar por el buen camino, pero este camino es largo porque todavía estamos lejos de la zona de salvación», repetía en UDARadio con la misma calma con la que exigía que «hay que seguir apretando y mejorando en todas las facetas del juego».

