El Anexo espera otra chispa del Almería B

El Almería B vuelve este domingo al Anexo del UDAlmería Stadium con el orgullo renovado y la sensación de que, por primera vez en toda ... la temporada, camina con paso firme sobre un terreno que hace sólo un mes parecía completamente en contra. El filial se presenta a las 12 del mediodía frente al Atlético Antoniano en su casa habitual, ya con la hierba natural asentada y con un objetivo tan sencillo como imprescindible y que no es otro que el de sumar la primera victoria de la temporada como local en el escenario que debería ser su refugio deportivo. Desde que José María Salmerón tomó el mando, el equipo no ha perdido –siete puntos de nueve–, un giro que ha devuelto la esperanza en medio de una clasificación que sigue marcando la urgencia. El técnico insiste una y otra vez en que aún queda camino. «Sería muy importante ganar para continuar por el buen camino, pero este camino es largo porque todavía estamos lejos de la zona de salvación», repetía en UDARadio con la misma calma con la que exigía que «hay que seguir apretando y mejorando en todas las facetas del juego».

Ese mismo mensaje se amplificó esta semana tras la victoria en Almendralejo, un golpe de autoridad que nadie esperaba salvo los propios jugadores y su entrenador. «Muchos no pensarían que podríamos ganar allí; nosotros estábamos convencidos», recuerda Salmerón, subrayando que el triunfo conquistado frente al Extremadura no fue fruto del azar, sino del trabajo previo y de la predisposición del equipo para aguantar, sufrir y decidir en los últimos instantes. La confianza ha sido el gran depósito que el filial ha llenado con tres jornadas de crecimiento, pero el técnico se cuidaba de inflarla en exceso. «La línea es muy delgada para perder, empatar o ganar», advertía, consciente de que la clasificación –a cuatro puntos de la permanencia– todavía obliga a mirar cada partido como una final. Y ahí entra un rival incómodo, duro, muy trabajado, un Antoniano que se mueve por la categoría con un bloque sin grandes nombres pero perfectamente ensamblado. «Son un equipo complicado y difícil de ganar, destaca su bloque y su sacrificio», alertaba Salmerón, preparando un duelo que exigirá correr, sufrir y mantener la brillantez que han mostrado en los momentos decisivos de las últimas dos semanas.

Sólido

El Atlético Antoniano llega desde la zona media-alta, soñando con el playoff y con el impulso de haber eliminado al Castellón en la Copa del Rey antes de citarse el miércoles con el Villarreal, un detalle que confirma su altura competitiva. Además, aunque en casa es uno de los mejores locales de toda la categoría, lejos de Lebrija le cuesta más imponer su fútbol, un matiz al que el Almería B quiere agarrarse para romper definitivamente la dinámica en el Anexo del UDAlmería Stadium.

José María Salmerón insistía en su exposición en que la superficie tiene mucho que ver en estas diferencias. «En esta categoría el campo puede cambiarte todo, hierba artificial, campos pequeños… fuera les cuesta más». El filial, por contra, ha trabajado toda la semana en natural y se siente más cómodo que nunca en un césped que por fin vuelve a ser suyo.

El partido llega, además, en un tramo crucial para tratar de acercarse al parón navideño con la cabeza fuera del agua. El técnico indálico evitaba mirar el calendario, pero no escondía la importancia de la regularidad. «Ojalá lleguemos fuera del descenso, pero es una temporada larga y no me obsesiono; sólo pienso en ganar al Antoniano», indicaba el entrenador almeriense. También celebraba el paso adelante de los delanteros –«todos tienen que aportar, igual que defendemos desde arriba»– y la madurez con la que el equipo ha gestionado los finales apretados. Sin embargo, el mediodía tendrá una ausencia notable. Salmerón no podrá dirigir desde el banquillo después de su expulsión en el anterior partido en casa ante el Yeclano. Una decisión que todavía le duele. «Llevaba 12 o 15 años sin que me expulsaran. No hice nada para que me cayeran tres partidos; me parece excesivo», lamentó.

Este domingo, el filial buscará convertir su buen momento en un punto de inflexión ante un rival que obliga a competir cada balón. Un partido de esos que marcan temporada. Un partido, también, para volver a empujar al equipo desde la grada, los abonados entrarán gratis con su carné como siempre y el resto podrá hacerlo por diez euros. Pero, sobre todo, será un partido para comprobar si este Almería B, renacido en actitud y resultados, está preparado para dar un paso más en su camino hacia la soñada salvación.

El partido será dirigido por el colegiado gaditano Francisco Sáez Vital, que la temporada pasada arbitró el partido entre ambos equipos disputado en Lebrija y que acabó con empate (1-1), con gol de Álex Mendes y el filial jugando en inferioridad desde el minuto 76, por la expulsión de Cantón.