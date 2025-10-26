Andrés Fernández: «Vamos a ir trabajando como perros para ganar»

Antonio del Rosal Domingo, 26 de octubre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Andrés Fernández, guardameta rojiblanco, fue una de las voces protagonistas tras la importante victoria de la UD Almería, un triunfo que refuerza la buena dinámica del equipo y consolida su posición en la zona alta de la clasificación.

El arquero valoraba, en UDA Radio, el encuentro como una muestra más del esfuerzo colectivo y del compromiso que atraviesa el vestuario. Destacaba que «es una victoria muy importante porque venimos de un gran trabajo en Córdoba, de un empate que, cuando ganas en casa, lo haces también bueno y es verdad que ha sido un partido muy difícil. Sabemos que el Castellón te exige mucho y ha sido sacrificado el partido, pero ha habido un trabajo de equipo tremendo. La gente que ha entrado del banquillo ha salido con unas ganas y un ímpetu que nos han ayudado por seguir sumando de tres».

Preguntado por su actuación personal, con dos intervenciones decisivas que evitaron el empate visitante, Andrés restó importancia individual y quiso resaltar el equilibrio defensivo del grupo. «Ahí siempre estamos para ayudar. Es verdad que a veces es complicado por el tipo de juego que tenemos, a veces muy ofensivo. El rival a veces te puede coger alguna, pero, por suerte, hemos estado bien. Yo creo que con Nelson, con la defensa, nos estábamos entendiendo cada vez más y eso es bueno para todos y al final lo importante es que el equipo vea que estamos bien atrás, que somos un equipo también sólido y con equilibrio y eso es lo que vamos buscando».

El portero también valoró la madurez del equipo para gestionar el partido y saber esperar el momento del gol. Sobre ello, expresaba que «hay que recargar el trabajo del equipo, de todos. Yo creo que he visto defender al equipo y a correr y trabajar y eso tiene que ser un orgullo para todos, para la gente que ve el partido, que ve que esta Almería vamos a ir hasta el final como perros, como se dice, a trabajar los partidos y a intentar conseguir la victoria y ese es el camino».

Consciente de que el objetivo inicial era situarse en la parte alta de la clasificación, explicó que «lo hablamos ya en su día, al inicio de temporada, que lo importante eran los primeros diez partidos colocarnos en un sitio donde realmente nos veamos con esa ilusión de decir 'oye, podemos estar aquí'. Quitando algún partido que no hemos estado del todo bien, hemos tenido grandes momentos, hemos jugado contra incluso el líder y lo tuvimos en casa. Yo creo que la valoración es muy positiva en estos diez partidos y ahora tenemos que ir a por los otros diez que nos posicionen todavía mejor».