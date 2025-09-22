Andrés Fernández: «Este equipo pase lo que pase va a seguir unido»

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

La noche del sábado en el UD Almería Stadium se cerró con un aire de alivio y esperanza. Tras semanas de contratiempos, el vestuario rojiblanco volvió a saborear una victoria necesaria, un triunfo que rompía la mala racha y que reforzaba la confianza del grupo de cara a los próximos desafíos. Frente a un Sporting que no cedió hasta el último instante, Andrés Fernández, portero y voz de experiencia del equipo, explicó en UDA Radio las sensaciones tras el partido y cómo se vivió la tensión desde dentro. «Las sensaciones son, cuando ganas, de alegría y creo que el Sporting es un equipo muy bien trabajado, que hace muy bien las cosas fuera y en casa;tenía muy claro a lo que han venido, han trabajado muy bien y es verdad que la primera parte de ellos creo que han tenido ocasiones muy claras y no hemos sabido contrarrestar esas contras».

El rojiblanco se acordó de la suerte. Esta vez «nos ha caído la moneda a favor del tema de los árbitros;ha habido una jugada polémica que siempre son grises y que dependen un poco de la interpretación del árbitro, como nos ha pasado, que nos había caído cruz y, con uno más, hemos sabido tener tranquilidad y paciencia».

El gol de Embarba

Puso en atención «el golazo de Adri» porque «nos abre un poco el camino y lo hemos peleado. Esa es la lectura positiva, que hemos peleado. Este equipo quiere, va a trabajar, pase lo que pase, va a seguir unido y acabamos de empezar, pero tenemos que conseguir victorias», expuso.

Al descanso, el equipo necesitaba un mensaje que mantuviera la moral alta, sobre todo tras las derrotas en Valladolid y Santander. Andrés explicó cómo se transmitió la idea de unidad y perseverancia para encarar la segunda parte. «El mensaje ha sido principalmente de que este equipo unido y trabajando podíamos dar la vuelta a todas las situaciones adversas que estábamos teniendo. Hemos tenido partidos donde hemos tenido cosas injustas. Creo que el equipo está trabajando bien, no ha bajado los brazos, que eso es muy importante, y hemos ido a rebelarnos de la situación. Hemos dicho vamos por la afición porque está enganchada y nos ha animado un montón, nos ha apoyado a muerte y hemos dicho de ir a por todas porque ya el equipo está muy unido y estamos convencidos de que podemos hacer un buen año».

La segunda mitad demandó concentración máxima. El Sporting, con su peligro constante en ataque obligó a la defensa rojiblanca a mantener la compostura hasta el final, y Andrés valoró la actitud de sus compañeros en esos minutos decisivos. «El Sporting es un equipo que te hace estar porque tiene arriba jugadores muy buenos que en cualquier jugada te pueden hacer una ocasión, un gol, un tiro, un centro bueno y eso es lo que hemos intentado, mantener la concentración, incluso con uno más y el equipo ha estado fenomenal. Ha habido un equipo muy sacrificado, muy solidario en los últimos minutos y ese es el camino».

Menos de lo merecido

Cuando se le mencionó la solidez del grupo a pesar de tantos cambios, el cancerbero trasladó un mensaje de firmeza y unidad que resume la filosofía del vestuario. «Nos jode no tener más puntos porque podríamos tener algún punto más, pero lo que tenemos claro es que este equipo no va a bajar los brazos, vamos a pelear como equipo, estamos intentando hacer una unidad dentro del vestuario que sea irrompible y que sea capaz de levantarse ante cualquier adversidad y este partido es una demostración de lo que queremos el resto de la temporada».

El triunfo frente al Sporting también significó un impulso psicológico que iba más allá del marcador, pues servía para romper la racha en casa y para encarar las próximas salidas con confianza. Apuntó que «en el fútbol está muy bien la táctica, está muy bien el trabajar a nivel técnico, a nivel de muchos niveles que se trabajan ahora, de vídeo y demás. Lo importante al final es ganar. Creo que tenemos que trabajar para ganar y el equipo, aparte de hacer las cosas medianamente bien en muchos aspectos ofensivos, yo creo que sobre todo hemos competido y hemos salido con la convicción en la segunda parte de remontar el partido».

La afición

Finalmente, el portero quiso destacar la influencia de la afición en el resultado, recordando cómo su apoyo en la segunda mitad ayudó a mantener la intensidad. «Sí, yo creo que la segunda parte, sinceramente, hemos notado ese aliento de más que yo creo que también impulsado porque ve que el equipo no baja los brazos. Eso es algo que estamos intentando empujar todos desde el vestuario, de que no bajemos los brazos, que hay que seguir, que aunque nos vengan adversidades vamos a seguir y vamos a ir limando todas esas cosas para poder ser un equipo que consiga más victorias».

Con la serenidad y la claridad que le caracteriza, Andrés Fernández dejó entrever que esta victoria no es un fin, sino un punto de partida, un aviso de que el equipo quiere crecer unido, superar obstáculos y sostenerse en la perseverancia durante toda la temporada.