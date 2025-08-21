Ándres Fernández: «No es de buen grado encajar tantos goles»

Antonio del Rosal Jueves, 21 de agosto 2025, 14:10 Comenta Compartir

El guardameta Andrés Fernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería, tras debutar ya en el primer partido de la temporada ante el Albacete. Con una dilatada trayectoria en clubes como Huesca, Levante, Osasuna, Porto o Villarreal, el meta murciano llega con la experiencia de haber jugado en competiciones europeas y con la ambición intacta, reconociendo que «Espero que este proyecto, por lo que me están demostrando, es un proyecto bastante ambicioso. Queremos disfrutar una gran temporada y ser un equipo importante en la categoría».

Su llegada a la UDA no fue una decisión tomada a la ligera. Fernández explicó que esperó hasta el último momento una oferta de renovación del Levante, pero finalmente se decantó por Almería, una ciudad con la que siente un vínculo especial, declarando «la que más tilín nos hacía, y sobre todo hablando con mi familia, era esta de Almería. Cuando llamó Joao fue una alegría tremenda. Estoy muy contento de estar aquí, vengo con toda la ilusión, aunque tenga 38 años, con la ilusión de un niño, reconoció con emoción».

En cuanto a su debut, el meta no escondió su decepción por el empate ante el Albacete y la fragilidad defensiva mostrada, confesando que «no es de buen grado encajar tantos goles. Uno quiere debutar con victoria y portería a cero. Pero el fútbol tiene estas cosas. Lo importante es trabajar, corregir y aprender. Aquí no se trata de señalar a nadie, sino de ayudarnos entre todos para que el equipo saque su mejor versión», reflexionó, dejando claro su talante de líder.

Precisamente sobre ese liderazgo, Fernández fue claro, argumentando que «eso no se dice, se demuestra. He visto una plantilla comprometida, que entrena muy bien. Por eso me fastidia no haber empezado ganando. Creo que hay un grupo muy implicado y eso es la base para aspirar a algo grande«. También tuvo palabras para su competencia en la portería, Fernando, con quien comparte raíces murcianas, respondiendo que «tenemos buena relación desde hace años. La competencia será sana y el objetivo es que, juegue quien juegue, el equipo esté arriba».

Sobre su adaptación al estilo del nuevo técnico, Rubi, con quien ya suma 20 entrenadores en su carrera, el veterano guardameta subrayó la importancia de alinearse con la filosofía del cuerpo técnico. «Rubi tiene una idea clara, que ya le dio éxito aquí. Yo vengo a empaparme de ella, a ayudar en lo que pueda y a que todos vayamos en la misma dirección».

Finalmente, al ser preguntado por la ambición del equipo en esta nueva etapa en Segunda División, Andrés fue contundente, reiterando que «creo que se están viendo buenos mimbres. Ofensivamente el equipo ha empezado muy bien. Si conseguimos una buena comunión dentro y fuera del vestuario, podemos hacer cosas importantes. Pero para eso, hay que ser un equipo de verdad, también en los malos momentos». Con ese mensaje, Andrés Fernández lanza un claro aviso a la afición indálica. «la UDA tiene portero… y tiene voz».