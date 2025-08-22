André Horta: «no basta con decir que queremos ascender, hay que demostrarlo»

Antonio del Rosal Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14 Comenta Compartir

El centrocampista portugués André Horta ya ha comenzado a dejar su huella en el vestuario de la UD Almería. Llegado este verano cedido por el Braga, el jugador luso aterriza en el fútbol español con ambición, experiencia internacional y con la idea clara de que el objetivo del ascenso pasa por el compromiso colectivo y la exigencia diaria, confesando que «para estar arriba hay que querer mucho estar allá. No basta con decir que queremos ascender, hay que demostrarlo en cada entrenamiento y cada partido, porque nadie te regala nada», afirmó con determinación.

Horta llega al fútbol español tras su paso por la liga griega, convencido de que su estilo encaja con el de la Segunda División, asegurando que «el fútbol aquí se adecúa mucho a mis características. Todos quieren jugar, todas las equipas tienen calidad y eso me motiva. Es una liga muy competitiva, pero también una gran oportunidad para seguir creciendo», apuntó, dejando claro que está en Almería no solo para adaptarse, sino para marcar diferencias.

El internacional portugués también reconoció que la decisión de recalar en Almería se vio impulsada por las buenas referencias de su entorno, confesando «hablé con mi hermano, que jugó en España, y con Joao, que me habló del proyecto del club. Me convenció la ambición de volver a Primera División y el fútbol que se practica aquí. Aunque es mi primera vez en una Segunda, sé que es una de las ligas más exigentes y seguidas de Europa», explicó.

Preguntado por una posible continuidad más allá de esta temporada, Horta no cierra la puerta a seguir en el club, puntualizando que «sí, claro, mi intención es continuar. Pero ahora quiero enfocarme en el presente, hacer una buena temporada y ayudar al equipo. Me estoy adaptando muy bien, el grupo me ha acogido de forma espectacular. Tenemos todo para hacer un gran año», aseguró con una sonrisa.

Su estreno con el equipo, en el vibrante empate 4-4 ante el Albacete, fue también su primer contacto real con la intensidad del fútbol español, respondiendo que «fue un partido con muchos goles, que queríamos ganar. No pudo ser, pero ya estamos enfocados en el próximo encuentro. Personalmente, me sentí bien, aunque perdí algunos días de pretemporada por ser padre recientemente. Pero ya estoy al cien por cien para aportar», afirmó.

Horta también valoró la progresiva construcción del grupo, tras un verano con muchos fichajes, reiterando que «somos muchos jugadores nuevos, pero ya llevamos más de un mes juntos y hay buena química. Tenemos que tener clara la idea de equipo y trabajar con el máximo compromiso. No solo decir que queremos subir, sino demostrarlo cada día», reiteró con convicción.

Respecto a su posición ideal sobre el campo, el centrocampista mostró su polivalencia, aunque tiene una ligera preferencia, argumentando que «me siento más cómodo en un doble pivote, jugando algo más atrás, donde puedo tener más balón y construir. Pero si el míster decide ponerme más arriba, también estoy preparado. Lo importante es adaptarse y ayudar», aclaró.

Física y mentalmente preparado, André Horta encara el reto con ilusión y responsabilidad, declarando que «este es un proyecto ambicioso, en una ciudad que respira fútbol y con una afición exigente. Estoy aquí para disfrutar, sí, pero sobre todo para trabajar. Quiero ser mejor cada día, y ayudar a que el equipo también lo sea», concluyó.