Lo de celebrar para el Andorra no es de uso diario; lleva tres de los últimos 27 puntos. LaLiga Hypermotion
UD Almería

El Andorra sigue apostando por el juego atrevido pese a su crisis actual

El rival. ·

El cambio de entrenador, aún de forma interina, no ha supuesto un cambio del estilo de juego, muy atrevido y de posesión

Javier Gómez Granados

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:55

Comenta

Sólo dos partidos ha disputado el FC Andorra desde la destitución de su anterior técnico, Ibai Gómez. Desde el 27 de septiembre no ganaban en ... el campeonato liguero los andorranos, en un triunfo sonado que llegó precisamente ante el Racing de Santander en Los Campos de Sport de El Sardinero. Desde entonces, apenas tres puntos han sumado en su casillero para caer en picado hasta puestos de descenso. Y eso que, con el principio de la temporada y los resultados favorables, se pensaba en el Principado en la posibilidad de dar la campanada y alcanzar los playoffs después del ascenso a la categoría de plata de hace sólo unos meses.

