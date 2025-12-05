El Andorra sigue apostando por el juego atrevido pese a su crisis actual

Sólo dos partidos ha disputado el FC Andorra desde la destitución de su anterior técnico, Ibai Gómez. Desde el 27 de septiembre no ganaban en ... el campeonato liguero los andorranos, en un triunfo sonado que llegó precisamente ante el Racing de Santander en Los Campos de Sport de El Sardinero. Desde entonces, apenas tres puntos han sumado en su casillero para caer en picado hasta puestos de descenso. Y eso que, con el principio de la temporada y los resultados favorables, se pensaba en el Principado en la posibilidad de dar la campanada y alcanzar los playoffs después del ascenso a la categoría de plata de hace sólo unos meses.

La directiva andorrana aún no tiene decidido el sustituto de Ibai Gómez y mientras, de forma interina, afronta su tercer partido como técnico Carles Manso que, en los dos partidos de Liga que se llevan disputados sigue sin ganar –ante el Sporting empató 1-1 y en Copa del Rey sufrió una derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa que le deja fue del torneo copero (4-2). Aun no conoce la victoria pero, al menos, si sumó un punto de prestigio en El Molinón que pudieron ser tres sino es por el tanto en el último suspiro de los gijoneses. En ambos duelos Manso sigue la línea marcada por Ibai Gómez toda vez que pertenecía al staff del club andorrano y, debido a su situación de interinidad, su misión está siendo recuperar el buen ánimo dentro del vestuario,

Sistema de juego

Así, pese al reciente cambio de entrenador, la puesta en escena del FC Andorra sigue una línea de continuidad, caracterizada por su juego ofensivo y atrevido. El 1-4-3-3 o el 1-4-4-2 formando un rombo en el centro del campo y no el habitual doble pivote defensivo, son los esquemas más habituales. De estos dos, Manso ha apostado en sus dos primeros duelos por un 1-4-3-3 de inicio, aunque aún no ha conseguido la victoria. Ante el Almería buscará su primer triunfo y, seguramente por aquello de jugar ante su gente y por hacer méritos para quedarse como titular del banquillo, arriesgará con el mismo esquema ofensivo.

Al FC Andorra, pese a su actual situación, le gusta llevar el control del balón. De hecho, apuestan por ese juego tan arriesgado precisamente para tener el esférico en su poder. Aprietan arriba y circulan con celeridad el esférico. Ese modo de afrontar los partidos obliga a los centrales a asumir riesgos y tener la pelota para atraer la presión de los atacantes rivales de cara a abrir espacios.

Claro que esa fórmula de juego exige un esfuerzo físico alto, sobre todo para recuperar la posesión después de una pérdida. Y lo trabajan mucho durante la semana, aunque desde hace tiempo provoca algunos desajustes que se han traducido en la pérdida de puntos. De hecho, suma tres puntos de los 27 últimos que han disputado.

Con ese estilo de juego, cuando no tienen la pelota suelen pasarlo mal. Y muchas veces, cuando tienen la posesión, se pierden en pases de seguridad, horizontales, sin peligro. Además, como quiera que juegan con muchos futbolistas muy arriba, en busca de presión alta, ofrecen espacios muy golosos si el rival domina el contragolpe, como hace la UDA.