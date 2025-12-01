El Almnería tiene una sesión de trabajo con la mirada puesta en la Copa

La UDAlmería tuvo ayer jornada de entrenamiento pensando el partido que mañana miércoles disputará en el Pepico Amat de Elda, para el que seguramente habrá ' ... modificaciones'. Rubi tendrá que elegir jugadores para todas las líneas, dando entrada a Aridane, que estuvo haciendo pretemporada con el cuadro eldense, con Pedro Fidel, que está en dinámica del primer equipo. De hecho, no jugó el domingo con el filial, en el partido disputado frente al Atlético Atoniano. No estuvo ni en la convocatoria.

Marcos Luna cogió 'ritmo', ya que sus minutos son entrando desde el banquillo. La duda está en si la banda izquierda será para Álex Centelles, que ya jugó en Copa, pero que es fijo en el equipo indálico en Liga, en las últimas semanas, o sí Álex Muñoz empieza a aparecer con la Liga como principal objetivo.

En el Artés Carrasco de Lorca, la titularidad en portería le correspondió a Fernando, que podría repetir bajo palos, mientras que en el centro de campo jugaron Gui Guedes y Selvi Clua, que pueden aparecer de salida en el partido copero frente al Eldense. Lucas Robertone, como engancha, y Marko Perovic, en la banda izquierda, parecen tener sitio fijo en el once, generando 'disputa' por la banda derecha, ya que en la primera eliminatoria copera jugó Arnau, pero el rubinense aparece últimamente en un once en el que habrá que ver cómo está Leo Baptistao, porque podría ser una opción. Para la delantera, son Thalys y Patrick Soko los 'mirados'. El camerunés, que no ha marcado todavía, quizá tenga una ligera preferencia.