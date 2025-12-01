Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi, en el partido disputado en Lorca. A. Lof
UD Almería

El Almnería tiene una sesión de trabajo con la mirada puesta en la Copa

Habrá cambios en el once tanto en defensa como en el centro del campo o la delantera

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:44

Comenta

La UDAlmería tuvo ayer jornada de entrenamiento pensando el partido que mañana miércoles disputará en el Pepico Amat de Elda, para el que seguramente habrá ' ... modificaciones'. Rubi tendrá que elegir jugadores para todas las líneas, dando entrada a Aridane, que estuvo haciendo pretemporada con el cuadro eldense, con Pedro Fidel, que está en dinámica del primer equipo. De hecho, no jugó el domingo con el filial, en el partido disputado frente al Atlético Atoniano. No estuvo ni en la convocatoria.

