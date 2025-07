El almeriense Rubén Duarte, en el radar de la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 3 de julio 2025, 23:23 Comenta Compartir

No es la primera vez que ha aparecido la posibilidad. Unas veces era por deseo de la afición y ahora parece que es el deseo del club. El caso es que Rubén Duarte (Almería, 18 de octubre de 1995) –cumplirá 30 años–, que comenzó su carrera en el Constantino Cortés de Los Molinos y que dio el salto a Barcelona desde el infantil del Pvo. Ejido, interesa a la entidad indálica. El almeriense, 'asociado' siempre a los colores blanquiazules –estuvo en la cantera del Espanyol y llegó a jugar en el primer equipo y también en el Alavés con el que logró ascender a Primera–, es objeto de deseo ante la 'salida' de jugadores de su perfil en la entidad indálica. Bruno Langa se marcha cedido al Pafos chipriota, con el que jugará previa de la Champions y que conlleva una opción de compra por tres millones, y desde Polonia se insiste en hacerse con los servicios de Álex Centelles.

Por ello, el equipo rojiblanco necesita un lateral zurdo de las características del almeriense, un lateral izquierdo nato con recorrido y mucha experiencia, de esos que es preciso tener si se quiere acometer, como se ha dicho la pasada temporada y también en el presente curso, el ascenso a la máxima categoría. Un futbolista que puede jugar por el centro, de lateral izquierdo, con buen pie, buena salida del balón, agresivo, que suponga un salto de calidad para el equipo que dirige Rubi. A él se une también Arnau Solà. El catalán ha estado cedido desde que firmó con la UDA en el verano de 2022, pasando por cesiones al Real Murcia, Cartagena y Villarreal B, que se lo llevó con una opción de compra de 2,5 millones de euros y encarna una operación de futuro cuando regrese para iniciar la pretemporada.

Presente

Lo de Duarte es una operación de presente, algo tan necesario en el fútbol hoy en día y más aún al tratarse de un jugador curtido en mil batallas y saliendo bien de todos los equipos en los que ha estado. En el Espanyol lo hizo durante seis temporadas –la mitad las pasó en el filial–, disputando 72 partidos con el filial y 36 con el primer equipo –menos protagonismo en la última– para vivir siete temporadas en el Alavés, donde jugó 231 partidos. En su despedida, el Glorioso fue muy 'contendente'. «Duarte ha dibujado tras de sí una trayectoria impecable. Capitán, líder y ejemplo en el vestuario alavesista, agarró la titularidad en el lateral izquierdo durante las primeras cinco campañas en las que defendió la camiseta albiazul, permaneciendo también en el proyecto pese al descenso de categoría y capitaneando de nuevo al Glorioso en su regreso a la élite, con el mágico ascenso conseguido frente al Levante UD.

Con los babazorros jugó 231 partidos, 4 goles y 18 asistencias y en la de su retiro se convirtió en el segundo jugador de la historia del club babazorro con más partidos en la máxima categoría. Duarte concluía su etapa como jugador del Alavés, pero deja a su paso un recuerdo imposible de borrar. Por su profesionalismo y comportamiento ejemplar, su esfuerzo, su compromiso y su cercanía en el trato con compañeros, empleados, junta directiva y aficionados, el Alavés expresó su infinito agradecimiento, deseándole mucha suerte.

El no habituarse a la zona de confort, como dijo el almeriense, y 4 millones de euros tuvieron la culpa y esa cantidad cercena, de momento, la vuelta del almeriense al UD Almería Stadium. Pumas, su actual club, no quiere perder dinero en la operación de traspaso del futbolista ante la 'unión' del almeriense con su afición. Desde que aterrizó en México hace justo un año, Rubén Duarte se ha convertido en una figura clave para Pumas UNAM. El lateral izquierdo español, con experiencia en LaLiga y un carácter discreto pero firme, ha logrado consolidarse como uno de los jugadores más importantes del equipo universitario. Su solidez defensiva, su capacidad para incorporarse al ataque con criterio y, sobre todo, su compromiso incuestionable con la camiseta han hecho que la afición lo vea como uno de los suyos. Gustavo Lema, técnico del primer equipo, cuando llegó, no tardó en identificar en Duarte a un jugador ideal para construir desde la banda izquierda una defensa fiable y equilibrada. Desde entonces, el exjugador del Alavés fue titular indiscutible en casi todos los encuentros oficiales, mostrando una regularidad y un nivel de concentración que han sido claves para el crecimiento del equipo durante los últimos dos torneos. La grada se lo ha reconocido. Pese a que llegó en silencio, sin grandes focos mediáticos, Rubén Duarte ha ido ganándose a la afición de Pumas con actuaciones solventes y sin estridencias. Transmite seguridad, porque se deja la piel en cada balón dividido y porque ha sabido identificar con naturalidad lo que representa vestir esta camiseta. Su conexión con la grada es cada vez más fuerte. Rubén Duarte no necesitó hacer ruido para imponerse. Con trabajo silencioso, profesionalidad absoluta y fútbol eficaz, ha conquistado a la afición, al cuerpo técnico y a sus compañeros. El almeriense atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y Pumas lo disfruta. No es sólo un defensor, es un referente.

El Almería le quiere, el tira y afloja empieza para rebajar esos 4 millones de euros que gastó Pumas cuando decidió firmarle. El tiempo y las ganas dirán si mereció la pena o no. Lo cierto, según ha podido saber IDEAL, es que a Duarte no le desagradaría que su experiencia diera frutos para pelear por el ascenso en la UD Almería.