El Almería-Sporting ya tiene horario fijado

La UD Almería ya conoce que la semana previa al partido en casa frente al Sporting tendrá una planificación de entrenamientos con una clara 'sinergia' respecto a la que el cuerpo técnico diseñe para el duelo del próximo fin de semana en el José Zorrilla de Valladolid. La intención es mantener un mismo patrón de trabajo que dé continuidad a la preparación del equipo y que permita afrontar con garantías dos citas exigentes del calendario. Rubi quiere que el grupo repita una dinámica estable que incluya sesiones de recuperación tras los partidos, entrenamientos de carga media en los primeros días y trabajo táctico específico conforme se acerque la siguiente jornada.

El equipo indálico, después de haber afrontado esta tarde el compromiso frente al Racing de Santander a las 18.30 horas, regresará a casa con la mirada puesta en el Sporting. Ese duelo llega con el interés añadido de enfrentarse a un rival que había conseguido mantenerse invicto en las primeras jornadas, aunque en la última fecha cayó derrotado en Abanca Riazor frente al Deportivo. El 1-0 en Galicia supuso un tropiezo inesperado para los asturianos, que hasta entonces habían mostrado solidez y regularidad en el campeonato. Para el Almería, que busca afianzar su juego y sumar puntos en su estadio, la visita del Sporting será una buena oportunidad para calibrar su nivel competitivo ante un conjunto de la zona alta.

El choque se disputará en el UD Almería Stadium el sábado 20 de septiembre a las 21.00 horas. La coincidencia con el horario fijado para el partido en Valladolid no es casualidad, ya que la Liga ha mantenido la misma franja para ambos compromisos del conjunto rojiblanco. Esto facilitará al cuerpo técnico la planificación semanal, al poder reproducir prácticamente los mismos tiempos de descanso, viaje, concentración y entrenamientos.

En lo que va de campeonato, los rojiblancos han tenido que adaptarse a una gran variedad de horarios. El calendario los ha llevado a competir en todas las franjas posibles del fin de semana: un partido en viernes, frente a la Real Sociedad B; dos en sábado, contra Valladolid y Sporting; dos en domingo, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y el Racing de Santander; y uno en lunes, en el duelo con el Albacete Balompié. Esta circunstancia obliga a los jugadores a modificar rutinas de preparación, descanso y recuperación constantemente, algo que también afecta al cuerpo técnico en la manera de diseñar cada microciclo de entrenamientos.

El próximo encuentro contra el Sporting coincidirá, además, con un momento clave para la confección de la plantilla. Para esas fechas, la UD Almería espera tener cerrados los últimos movimientos en el mercado, algo que debe producirse antes del próximo miércoles. La dirección deportiva trabaja con la necesidad de dar salida a varios jugadores que no entran en los planes inmediatos, como Luis Maximiano o Ibrahima Koné, operaciones que permitirían liberar espacio en el límite salarial. Esa situación resulta imprescindible para poder inscribir oficialmente a Aridane, central que se entrena bajo las órdenes de Rubi desde principios de semana.

La incorporación de Aridane se antoja fundamental debido a las bajas que sufre el equipo en el centro de la defensa. Chumi y Nelson Monte están lesionados y su ausencia ha dejado al técnico con menos alternativas de las previstas en esa zona del campo. El nuevo fichaje aportaría experiencia, contundencia y la posibilidad de reforzar un puesto muy condicionado por los problemas físicos. En un calendario tan exigente como el de Segunda División, contar con recambios fiables es una prioridad que el club quiere resolver cuanto antes.

La semana que desembocará en el encuentro ante el Sporting, por tanto, estará marcada tanto por el trabajo sobre el césped como por la actividad en los despachos. Rubi se centrará en preparar a su equipo para un rival que exige concentración y solidez durante los noventa minutos, mientras la dirección deportiva trata de rematar la plantilla definitiva con la que afrontar la temporada. El sábado 20 de septiembre a las nueve de la noche, el estadio rojiblanco volverá a ser escenario de una cita importante para un Almería que quiere hacer de su casa un lugar donde se escapen pocos puntos.