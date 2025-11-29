Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

UD Almería-Huesca o cuando el rumbo pidela palabra

La UD Almería recibe al Huesca con una racha rota por un penalti sin explicación coherente y la obligación de responder

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

La tarde del miércoles dejó en el aire una vibración que aún no se ha disipado, un temblor extraño que sólo nace cuando el fútbol ... decide torcerse por una acción que lo invierte todo. Lo ocurrido en Ceuta no fue una derrota al uso, ni un frenazo lógico tras nueve jornadas sin caer, fue un partido marcado por una jugada que pesó más que el propio juego, un penalti que llegó como un veredicto caído del cielo y que empujó el resultado hacia un lugar que no describía lo que había pasado en el césped. En ese momento, cuando el silbato señaló un destino ajeno, se resquebrajó la corriente serena con la que el equipo venía avanzando, esa seguridad discreta que se gana sin ruido y que de pronto se vio interrumpida por algo más fuerte que el rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  5. 5 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores
  9. 9 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  10. 10 La crisis de la Policía Local provoca un pleno volcánico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal UD Almería-Huesca o cuando el rumbo pidela palabra

UD Almería-Huesca o cuando el rumbo pidela palabra