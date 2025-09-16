El Almería vuelve a jugar un domingo, esta vez en Córdoba

Juanjo Aguilera Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

La UDAlmería ya conoce el horario de la décima jornada. Los rojiblancos deben visitar el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF. Lo harán el domingo, día 19 de octubre, a las 18.30 horas. Será la vuelta a un escenario en el que ya ganó la pasada temporada (0-3) y que fue el último triunfo a domicilio del curso pasado.

El horario permitirá el desplazamiento de aficionados rojiblancos hasta la capital cordobesa, tal y como ha sucedido históricamente cada vez que ha habido duelos entre ambos equipos, ya que permite un regreso a casa a una hora prudencial.

Con cuatro partidos antes por disputarse, los rojiblancos, ahora mismo, están decimoquintos, con un punto más que el cuadro califal.