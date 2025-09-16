Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nico Melamed dispara a puerta en el último duelo jugado en Córdoba. A. Lof
UD Almería

El Almería vuelve a jugar un domingo, esta vez en Córdoba

Los rojiblancos visitan un Nuevo Arcángel que fue donde consiguió la única victoria de la segunda vuelta en el campeonato pasado

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:52

La UDAlmería ya conoce el horario de la décima jornada. Los rojiblancos deben visitar el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF. Lo harán el domingo, día 19 de octubre, a las 18.30 horas. Será la vuelta a un escenario en el que ya ganó la pasada temporada (0-3) y que fue el último triunfo a domicilio del curso pasado.

El horario permitirá el desplazamiento de aficionados rojiblancos hasta la capital cordobesa, tal y como ha sucedido históricamente cada vez que ha habido duelos entre ambos equipos, ya que permite un regreso a casa a una hora prudencial.

Con cuatro partidos antes por disputarse, los rojiblancos, ahora mismo, están decimoquintos, con un punto más que el cuadro califal.

