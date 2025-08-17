La UD Almería vuelve a abrir Liga con la visita del Albacete

En Segunda División, los rojiblancos han tenido nueve 'estrenos' en casa, con cinco victorias, una ante el Albacete, tres empates y una derrota

Por segunda vez en las nueve temporadas en las que la UD Almería ha iniciado la Liga de Segunda División en casa, lo hará con el Albacete como visitante. La anterior, en la 2019/20, acabó con victoria rojiblanca (3-0), resaltando que ambos igualmente se han enfrentado en nueve partidos en campo almeriense, con cinco victorias locales, tres empates y una victoria visitante.

En el registro estadístico de los nueve encuentros que han disputado, en todos hubo 'movimiento' en el marcador, en general favorable a la UD Almería (16-7), con tres rojiblancos habiendo firmado un 'doblete', casos de Álvaro Giménez, Sergio Aguza y Leo Baptistao. Referente a los entrenadores, figuran con dos partidos Rubi, en el banquillo rojiblanco, y Luis Miguel Ramis, ex de la UDA, en el albaceteño.

En ninguno faltó el gol

El primer enfrentamiento liguero entre ambos fue en la vigésima jornada de la temporada 202/03, disputado en el Juan Rojas y finalizado con empate (1-1), La UD Almería, entrenada por 'Casuco', alineó de inicio a Rubén Falcón, Ortega, Olivares, Manu, Cervián, Honorio, Ramos, Esteban Navarro, Francisco, Juanlu y Mate Bilic. También jugaron Parri, Juan Jesús y Jorge Pérez. Se adelantó el Albacete Balompié, que dirigía César Ferrando, en el minuto 74, con un gol de Perera y, en el m. 90, empató Olivares para los rojiblancos.

En las dos siguientes y consecutivas visitas, una victoria almerienses y una albaceteña, ésta en la 2005/06, ya en el Juegos Mediterráneos (1-2), marcando Jonathan Soriano el gol del equipo rojiblanco que dirigió Paco Flores. En la 2006/07, ganó (2-1) la UD Almería, tantos de Acasiete y Míchel Carrilero, con Emery de entrenador y final de Liga con el ascenso almeriense a Primera.

No volvieron a 'verse' hasta la temporada 2015/16, envite ganado (1-0) por la UDA, dirigida por Gorosito y gol de Pozo, casi al final, con descenso albaceteño a Segunda División B. Hubo reencuentro en el campeonato 2017/18, con empate (1-1), tanto rojiblanco de Motta y Lucas Alcaraz en el banquillo. En la 2018/19, victoria (3-0) de la UDA, con dos goles de Álvaro Giménez y uno de Pablo Caballero, siendo Fran Fernández el técnico rojiblanco. En la siguiente temporada, la 2019/20, se enfrentaron en la jornada inaugural de la Liga, de nuevo con victoria almeriense (3-0), esta vez con 'doblete' de Sergio Aguza, uno de penalti, y otro de Nkaka, con Pedro Emanuel en el banquillo local y Luis Miguel Ramis, tras haber dirigido a la UDA, en el visitante. En la 2020/21, hubo 'reparto' de puntos (1-1), siendo Lazo el autor del gol almeriense, partido en el que Rubi dirigió a los rojiblancos con ascenso a Primera al término de esa temporada y descenso albaceteño a la nueva Primera RFEF.

Nuevo compás de espera para la siguiente visita, en el pasado campeonato 2024/25, y quinta victoria de la UD Almería, ante el Albacete, siendo Leo Baptistao, por partida doble, y Luis Javier Suárez, los autores de los goles del equipo almeriense. Al frente de los rojiblancos, de nuevo estará Rubi como entrenador en la que será la décima visita del equipo castellano-manchego.