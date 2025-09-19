A la UD Almería le van bien las visitas del Sporting de Gijón

José Gabriel Gutiérrez Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

Todo un 'viejo conocido' de la UD Almería, el Sporting de Gijón, comparece de nuevo ante el equipo almeriense, siendo la decimosexta vez que lo hace y como el equipo de la actual Segunda División que más veces le ha visitado. En las quince jugadas, tres en Primera y doce en Segunda División, buen balance rojiblanco, con diez victorias, tres gijonesas y dos empates.

Entre los partidos, resaltar que uno de ellos se jugó en el roquetero Estadio Antonio Peroles y que en todos hubo goles (22-11), siendo Francisco el más realizador, con tres tantos, seguido de José Ortiz y de Corona, con dos. Con 'doblete' de enfrentamientos dirigiendo a la UDA en casa están Paco Flores, Lillo y Rubi.

Alegrías, alivios y reveses

El primer enfrentamiento se disputó en el campo Juan Rojas, con 6.000 espectadores, correspondiente a la Liga 2002/03 en Segunda División y arbitraje de Rodado Rodríguez. Ganó (1-0) la UD Almería que entrenaba 'Casuco' con gol de Francisco, a un Sporting dirigido por Antonio Maceda y que llevaba siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota. La UD Almería alineó inicialmente a Barbero, Ortega, Manu, Olivares, Cervián, Sorribas, Esteban Navarro, Juan Jesús, Javi Peña, Francisco y Juanlu. También jugaron Ramos, José Ortiz y Bilic, quedando en el banquillo Rubén Falcón, José Ángel, Jorge Pérez y Honorio.

En la penúltima jornada de la 2003/04, con la UD Almería jugándose la permanencia y el Sporting el ascenso, ganó (2-1) la UDA, dirigida por Alfonsín, goles de Francisco y José Ortiz. En la 2004/05, la victoria (1-0), con gol de Luna, supuso la permanencia matemática de la UDA que dirigió Paco Flores. Con el mismo técnico, en la 2005/06, se jugó en el Antonio Peroles, en Roquetas de Mar, por resiembra de césped en el Juegos Mediterráneos y con victoria rojiblanca (3-0), tantos de Varela, Francisco y Míchel. En la 2006/07, dirigida por Emery, otra victoria (2-0), goles de José Ortiz y Corona y final con ascenso de la UDA a Primera.

Las tres siguientes fueron en Primera, con inicio en la 2008/09 y victoria (3-1) almeriense, con Hugo Sánchez en el banquillo y goles de Nieto, Uche y Piatti. En la 2009/10, el mismo marcador (3-1), tantos de Crusat, Cisma y Guilherme, con Lillo en el banquillo. La última en Primera, en la 2010/11 y empate (1-1), de nuevo con Lillo y gol de Corona.

De nuevo con los dos equipos en Segunda División, en la 2012/13, ganó el Sporting (0-1) a la UDA dirigida por Javi Gracia, que volvió a Primera. Compás de espera hasta la 2017/18 y victoria sportingista (1-3), gol de Rubén Alcaraz para la UDA que entrenaba Lucas Alcaraz. En la 2018/19, victoria local (2-1), tantos de Álvaro Giménez y Andoni López, con Fran Fernández en el banquillo. Nueva victoria de la UDA (1-0) en la 2019/20, marcando De la Hoz y con Mario Silva de entrenador. En la 2019/20 ganó el Sporting (0-1) y José Gomes de técnico. En la 2021/22, victoria (1-0) de la UDA dirigida por Rubi, marcando Curro y ascenso rojiblanco. La última, en la pasada temporada 2024/25, con empate (1-1); de nuevo Rubi en el banquillo y gol rojiblanco marcado por Centelles.