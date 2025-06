UD Almería, valor a la baja con un verano clave

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 15 de junio 2025, 22:50 Comenta Compartir

La UD Almería sigue destacando en LaLiga Hypermotion, no sólo por su rendimiento en el campo, sino también por mantenerse como el equipo con mayor valor de mercado en la categoría, según la web germana transfermarkt.com, que se dedica a este tipo de informaciones sobre el mundo del fútbol. Según los datos más recientes, el club lidera la lista con un valor actual de 57,50 millones de euros. Aunque esta cifra refleja una caída del 27,1% en comparación con los 78,90 millones registrados al inicio de la temporada, sigue siendo una referencia clara del peso del proyecto almeriense en la categoría de plata del fútbol español.

El margen que separa al Almería de su competidor más cercano es considerable. El Real Racing Club, que ocupa la segunda posición en esta clasificación, cuenta con un valor de mercado de 37,30 millones de euros, lo que representa una diferencia de más de 20 millones entre ambos clubes. Este liderazgo económico evidencia la capacidad del equipo rojiblanco para mantenerse como uno de los grandes de la categoría a pesar de los desafíos enfrentados en los últimos meses.

Influencia

La eliminación en las semifinales del playoff de ascenso ante el Real Oviedo pudo influir en esta caída de valor, junto con la ausencia de algunos jugadores clave como Luis Javier Suárez, quien no estuvo en la convocatoria para los partidos decisivos. Ahora, con la apertura del mercado de fichajes, el club rojiblanco se enfrenta a la necesidad de vender a varios de sus jugadores para ajustar cuentas, lo que podría llevar a realizar traspasos por debajo del precio esperado y agravar aún más la pérdida de valor.

A lo largo de la temporada, el mercado futbolístico ha mostrado una dinámica cambiante, donde varios equipos de LaLiga Hypermotion han experimentado aumentos significativos en sus valores. El Racing, por ejemplo, ha registrado un notable incremento del 88,4 %, mientras que el Elche CF, con un crecimiento del 47,3 %, se ha posicionado como otro de los grandes animadores de la competición. A pesar de estas mejoras, ninguno de estos equipos logra acercarse al valor absoluto del Almería, que sigue marcando la pauta en términos económicos.

Proyección

La gestión del club almeriense ha sido clave para mantener su posición en la cima. El desarrollo de jóvenes talentos y la adquisición de jugadores con proyección internacional han sido elementos fundamentales en su estrategia. Sin embargo, esta dinámica también conlleva el reto de evitar la fuga de figuras importantes que puedan afectar el rendimiento colectivo. En este sentido, la próxima temporada será crucial para reforzar la plantilla, maximizando tanto el valor económico como el deportivo del equipo.

El panorama actual de LaLiga Hypermotion refleja un equilibrio entre los clubes que buscan afianzarse y los que apuestan por crecer en el mercado. Equipos como el Granada CF y el Cádiz CF –los dos descendieron con la UDA al término de la temporada pasada–, que también han visto descensos significativos en sus valores de mercado, muestran que el Almería no está solo en esta tendencia a la baja. Sin embargo, el liderazgo del club rojiblanco destaca por encima de estas fluctuaciones, consolidándose como un ejemplo de estabilidad y ambición.

De cara al futuro, el Almería deberá centrar sus esfuerzos en traducir este liderazgo económico en éxito deportivo. La presión es alta, tanto por parte de sus aficionados como de sus rivales, que ven en el equipo almeriense un modelo a seguir. Este desafío implica mantener el nivel de inversión actual y también reforzar su identidad como equipo competitivo y comprometido. Además, deberán gestionar con cautela las ventas previstas durante el mercado de verano para evitar una pérdida aún mayor de valor y garantizar que las incorporaciones cubran las bajas de manera efectiva.

A pesar de los altibajos del mercado, el Almería sigue siendo un referente en el campeonato de Segunda División. Su capacidad para gestionar los recursos y adaptarse a las circunstancias lo posiciona como uno de los favoritos para luchar por el ascenso en la próxima temporada. La temporada 2025/26 será decisiva para demostrar que el valor económico del club puede ser un reflejo directo de su rendimiento en el campo. Con un proyecto bien definido y el respaldo de una sólida base económica, el Almería tiene todas las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos y consolidarse como gigante en la categoría.

La influencia

El hecho de que la UD Almería se posiciona como un equipo que combina talento joven con experiencia, consolida una plantilla que busca ser competitiva en todas las líneas del campo. Una de las figuras más destacadas es Sergio Arribas, mediocentro ofensivo de 23 años, cuyo valor de mercado asciende a 8 millones de euros, el más alto del equipo y de la categoría. Este jugador ha mejorado esta temporada con respecto al pasado curso. El madrileño , que ha bajado su 'cotización' dos millones de euros, ha demostrado la capacidad de generar ocasiones y ser determinante en la finalización. Su visión de juego, técnica y juventud lo sitúan como un pilar indiscutible en el presente y con gran proyección de cara al futuro. Arribas representa una apuesta estratégica para el club, siendo un jugador que puede atraer miradas en el mercado internacional.

Ampliar Sergio Arribas, el jugador más valorado de la UDA (arriba). Abajo, Luis Javier Suárez el segundo, se revaloriza por su aportación notable. A. Lof/C. Barba

En la delantera, el colombiano Luis Javier Suárez es otro de los nombres destacados. Con 27 años y un valor de mercado de 6 millones de euros –uno más que al inicio de temporada–, el cafetero aporta experiencia y liderazgo en el ataque. Su capacidad goleadora y su instinto en el área lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Suárez es un delantero centro clásico, fuerte físicamente y con la habilidad para adaptarse a diferentes estilos de juego, algo que lo hace indispensable en los esquemas del entrenador. Además, su veteranía complementa a los jugadores más jóvenes del equipo, brindándoles guía dentro y fuera del campo.

Valores

En el mediocampo, Dion Lopy, de 23 años, comparte el mismo valor de mercado que Luis Suárez, 6 millones de euros, y desempeña un rol crucial como pivote defensivo. Su labor principal es mantener el equilibrio entre el ataque y la defensa, rompiendo las jugadas del rival y proporcionando solidez al equipo. Su juventud no es impedimento para asumir responsabilidades importantes, y su capacidad para leer el juego y posicionarse correctamente lo convierte en un jugador estratégico en los momentos de mayor presión.

Otro nombre clave en la medular es Lucas Robertone, un mediocentro argentino de 28 años y con un valor de mercado de 5 millones de euros. Su experiencia y habilidad para distribuir el balón lo consolidan como el eje del juego del Almería. Robertone es el encargado de dictar el ritmo del partido, asegurándose de que el equipo mantenga el control y la posesión del balón en momentos clave. Su capacidad para contribuir tanto en defensa como en ataque le permite ser un jugador versátil y fundamental para el equipo.

En la portería, aunque Luis Maximiano, portero portugués de 26 años con un valor de mercado de 4 millones de euros, es una de las figuras más destacadas de la plantilla de la UD Almería en términos económicos, su protagonismo ha disminuido en las últimas jornadas. A pesar de sus buenos reflejos, experiencia en competiciones de alto nivel y capacidad para liderar la defensa desde el fondo, el guardameta no ha sido titular recientemente, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre su situación dentro del equipo.

Su ausencia del once inicial podría explicarse por decisiones tácticas del entrenador, quien ha optado por rotaciones o por un portero que se encuentre en un momento de forma superior. Este tipo de cambios evidencia la exigencia de mantener un rendimiento alto en una plantilla competitiva y la confianza del cuerpo técnico en la profundidad de opciones con las que cuenta en la portería. Aunque Maximiano tiene el potencial para ser un jugador determinante, su situación actual podría interpretarse como una etapa de transición, en la que el técnico busca soluciones específicas para mejorar los resultados del equipo.

A pesar de no estar presente en los últimos encuentros, el rol de Maximiano en el grupo no debería subestimarse. La experiencia que aporta, unida a su capacidad para manejar situaciones de presión, sigue siendo un recurso valioso para el Almería, especialmente en partidos clave donde la seguridad bajo los tres palos puede marcar la diferencia. Si logra recuperar su lugar en el once titular, podría reafirmarse como una pieza crucial en los esfuerzos del equipo por alcanzar sus objetivos esta temporada.

La situación del guardameta es también un reflejo de la realidad competitiva dentro del Almería, un equipo que ha demostrado ser dinámico tanto en su juego como en sus decisiones tácticas. Mientras jugadores como Sergio Arribas, Luis Suárez y Dion Lopy brillan en sus respectivas posiciones, Maximiano enfrenta el desafío de demostrar su valía y volver a ser protagonista, lo que subraya la riqueza y profundidad de una plantilla que no depende de nombres individuales, sino del rendimiento colectivo.