Thalys peleará en punta, mientras Álex Muñoz tendrá que frenar a un ofensivo Andorra. UDAi
UD Almería

Al Almería no le vale llorar después de tres avisos

Los rojiblancos, tocados por la derrota frente al Eldense, visitan a un Andorra en horas bajas, pero 'aliado' con la altura

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:55

Tras nueve jornadas de aparente sol y estabilidad, la sombra ha vuelto a cernirse sobre el Almería. Tres encuentros sin victoria han roto la continuidad, ... recordando a los seguidores que la Segunda no perdona despistes ni complacencias. El empate frente al Huesca, la derrota en Ceuta y el golpe en Elda son los avisos que anticipan el desafío de Andorra. La afición, que conoce bien los inviernos largos de enero de la 21/22 y las excursiones infructuosas fuera de casa en la 24/25, siente otra vez esa tensión contenida, consciente de que la historia reciente ofrece lecciones duras. La calma puede ser un espejismo y la línea que separa la racha de la caída es más estrecha de lo que parece.

