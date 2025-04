Al Almería ya no le vale esconderse

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 27 de abril 2025, 23:56 Comenta Compartir

El marcador cosechado por la UD Almería el pasado viernes en el SkyFi de Castellón escoció, pero más allá del de por sí doloroso resultado fue la actitud lo que encendió la mecha. El 4-1 ante el conjunto orellut no sólo alejó la confianza del equipo indálico, sino que dinamitó, una vez más, la ya frágil relación con la grada, que ha dado muestras de hartazgo por ese mal rendimiento fuera de casa con números que habla de un punto en los últimos siete partidos disputados a domicilio, unidos a otros compromisos en casa en los que el peligro de ver un resultado adverso planeó como el vuelo de un águila sobre un cervatillo. Con seis jornadas por delante y cuatro partidos de esos seis en casa, la UD Almería tiene aún la posibilidad matemática de colarse en el playoff por el ascenso a Primera División, aunque no lo hará hoy por los resultados de la jornada que lo impiden. De todas formas, necesitará algo más que cuentas. En esta situación necesitará el carácter que no se ha visto en algunos de los quince encuentros disputados en la segunda vuelta, que deparan un déficit de puntos que hace decrecer las posibilidades de éxito, ahora con el playoff como prioritario objetivo porque las dos plazas de ascenso directo están «prácticamente» olvidadas.

Esta noche, desde las 20.30 horas, el UD Almería Stadium espera algo más que un resultado, que eso está presupuesto de inicio. Es innegociable. El Racing de Ferrol, con el descenso matemático merodeando en la cabeza del cuadro ferrolano, llega como rival teóricamente menor, como ya lo fue el Cartagena hace dos semanas. Entonces, el conjunto rojiblanco mereciendo más, pero con la verdad del fútbol deparando un triunfo por 2-1 y, además, pidiendo la hora porque incluso vio, ya en descuento, un balón al larguero del cuadro de la ciudad departamental. Ahora, después de la humillación de Castalia, no hay margen para la duda ni el conformismo. La afición exige fútbol, actitud y, sobre todo, un respeto hacia la grada.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Lax Franco: Dirige el encuentro el murciano Salvador Lax Franco, en su segunda campaña en la categoría. Tras su 'rodaje' en TerceraDivisión, ascendió a Segunda División B, en la que estuvo siete temporadas, arbitrando 84 partidos, dos de ellos a la UD Almería B, ambos en casa, contra el FC Villanovense (1-3) y el At. Sanluqueño (1-0). En su paso por Segunda División B, dirigió dos partidos de promoción de ascenso.

Camino hacia la LFP: El siguiente eslabón ascendente en la trayectoria arbitral de Lax Franco, fue el de Primera RFEF, en la que militó en las temporadas, 2021/22 y 2022/23. En la segunda de ellas, tuvo 'examen' de ascenso en el partido jugado entre AD Alcorcón y CD Castellón (2-1), del playoff de ascenso. En la siguiente, 2023/24, debutó en la LFP, en el encuentro disputado entre Sporting de Gijón y CD Mirandés (3-0).

Otra de segunda a los dos: El de hoy es el segundo encuentro del actual campeonato, que Lax Franco arbitra, tanto a la UD Almería, como al Racing de Ferrol. El dirigido a los rojiblancos, fue jugando en casa, con la SD Huesca como visitante, con marcador final de empate (0-0). A los gallegos les arbitró en el Nuevo Estadio Los Cármenes, en el encuentro disputado contra el Granada CF, que finalizó con victoria nazarí (3-0).

López Toca 'toca' otra vez: El cántabro José Antonio López Toca será, por segunda jornada seguida, el 'ojo avizor' en el VAR, en un partido de la UD Almería. En esta ocasión, en el decimoctavo a arbitrar por Lax Franco esta temporada, tras seis victorias locales, cinco visitantes y seis empates. Lleva mostrada la media de 5,41 tarjetas amarillas, sacado tres rojas y ha señalado penalti, acabado en gol, en seis jugadas.

Tras el Ferrol llegará el Eldense, también en casa, pero ese ya queda en segundo plano. En fútbol, el partido más importante es siempre el más inmediato y ahora mismo todo pasa por el de esta jornada. Dos victorias seguidas en casa pueden cambiar la cara al final de temporada, pero mirar más allá sería un lujo injustificable. La grada ya ha perdonado demasiado. Ahora toca responder, competir y demostrar que aún queda algo.

Una ausencia y varias dudas

Rubi ha trabajado esta larga semana –han pasado diez días desde que el equipo saliese escaldado del SkyFil Castalia– dándole vueltas a la alineación en su cabeza, con la obligación de presentar un once que será diferente por 'imposiciones legales'. Dion Lopy cerró con una amarilla en Castellón el tercer ciclo de tarjetas y debe cumplir un partido de sanción –el de hoy–. Su ausencia deparará cambios que pueden ocasionar un efecto dominó en algunas de las líneas del equipo rojiblanco, con incluso cambio de dibujo.

Del centro del campo, por la ausencia del senegalés, de los fijos solamente está Gonzalo Melero, con sitio seguro en la llamada sala de máquinas. La duda es quién será su acompañante. Lo más normal es que sea Lucas Robertone, pero también es cierto que Gui Guedes ya tuvo minutos en los dos últimos partidos –entró en el 86 frente al Cartagena y en el 72 en Castellón, tras haber pasado por quirófano hace casi cuatro meses– y Selvi Clua no es titular desde el partido frente al Málaga, en el que cometió un infantil penalti.

La ubicación de Robertone en esa posición permitiría la entrada de un Sergio Arribas que debe aparecer cuando más lo necesita el equipo. También pueden hacerlo Arnau Puigmal o Alejandro Pozo, si bien el de Huévar del Aljarafe no juega desde primeros de marzo, en el mismo partido en el que Selvi quedó sentenciado.

El resto

La zaga no tiene visos de modificarse. Luis Maximiano aparecerá en portería con una línea defensiva con lo 'potable' que hay. Las bandas son propiedad de Marc Pubill y de Álex Centelles, que en casa ha dado bastante más que fuera, con la asistencia a Leo Baptistão en el gol que abrió el marcador frente al Cartagena, con Édgar González y Aleksandar Radovanovic como pareja de centrales.

Con Luis Suárez como referencia en ataque, los costados pueden ser para el citado Baptistão, y para Melamed, uno de los pocos que destacó en el bochornoso partido que los indálicos disputaron en Castellón.

Reacción

Qué duda cabe que aquella derrota debe tener como aspecto positivo el de una reacción, sentirse heridos en su orgullo. Porque no se puede salir indemne de una humillación semejante sin que algo se agite por dentro. La imagen ofrecida fue indigna de un equipo con aspiraciones, impropia de profesionales que visten ese escudo. Y eso, por muy dura que fuera la semana, por muchas voces críticas que hayan resonado en el vestuario o fuera de él, tiene que convertirse en gasolina. En rabia bien dirigida. En deseo de revancha.

El orgullo, cuando se toca, escuece. Y en el fútbol más aún. Porque ahí no se olvida con palabras, se borra con hechos. El partido de hoy no es uno más, es la oportunidad de decir que lo anterior fue un accidente, una pesadilla, un error que no volverá. No hay redención sin reacción. Si algo les queda de amor propio, si hay aún fuego debajo de los escombros del último desastre, se tiene que notar desde el primer minuto. Porque lo que está en juego es un resultado, pero también está en juego la dignidad.

También honor

Si la UDA apela al orgullo, el Racing de Ferrol apela al honor. Tras una buena temporada el curso pasado, en el presente está pagando la salida de jugadores clave. Hoy, con poco más por hacer, el respeto actúa como decoro para despedirse de la categoría y no hay que esconder posibles alcorconazos. El pasado sábado rompió con once jornadas en las que sólo sacó un punto.

Le ganó al Eldense, para sumar cinco triunfos ligueros. Aunque esa ausencia de victorias le haya llevado al 'despido', entre esos triunfos hay victorias frente al Levante y frente al Elche, con la primera lograda en el Ciutat de Valencia.

Erik Cabaco, Luis Perea y el exrojiblanco Aitor Buñuel, intervenido en Oviedo, no estarán en el partido de hoy. Sí vuelve Rober Correa, pero por la derecha Pocho o Brais.