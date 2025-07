El Almería no es el único club que pone 'límites' a sus abonados

Antonio del Rosal Sábado, 5 de julio 2025, 19:26 Comenta Compartir

La campaña de abonos de la UD Almería ha generado una gran polémica, ya que muchos de los 'fieles' rojiblancos han tenido que pagar un abono más caro a pesar de llevar muchos años con el carnet de abonado. Todo porque han faltado a algunas jornadas contadas. A pesar de todo el revuelo, la UD Almería ha logrado que algo más de 3.500 aficionados hayan renovado su abono para estar otro año más animando al equipo almeriense.

Después de tres días y medio de venta desde que se iniciara el pasado martes la campaña de abonados para la nueva temporada 2025-2026. Esta cifra supone un porcentaje mayor que hace un año, lo que no deja de ser muy significativo en todos los aspectos.

Hay que subrayar en este sentido, que el martes pasado arrancaba la campaña bajo el slogan «El fruto de nuestro esfuerzo» y en los dos primeros días la demanda fue relevante con algo más de dos mil abonos renovados. Este período de renovación se mantendrá hasta el próximo día 23 de julio a las seis de la tarde.

El nuevo abono, para los que ya lo tuvieron la pasada temporada, se puede obtener online en abonados.udalmeriasad.com y de manera presencial en las taquillas del UD Almería Stadium donde el club ha habilitado cinco puntos de venta en las taquillas, con lo que por una vía u otra se tramita el carné de manera rápida. Para renovar en el estadio hay que solicitar cita previa en abonados.udalmeriasad.com o en citaprevia.udalmeriasad.com.

Cambio de obsequio

La opción online se mantiene durante este fin de semana, mientras que la presencial se reanudará el lunes. Hay que destacar que las franjas horarias para renovar el carnet rojiblancos son de 9 a 18 horas, de lunes a jueves, y de 9 a 14.30 los viernes. Este año, los abonados del Almería se llevarán de regalo una bandera con el escudo de Almería, en lugar de una bufanda como viene siendo habitual a lo largo de las últimas temporadas.

Liberación de asientos

La nueva campaña de abonos del Almería ha generado una gran polémica porque condiciona la vida de ocio de los seguidores indálicos. Aunque esto no es algo que ocurre solamente en Almería, en Santander, a lo largo de la temporada pasada hubo algunas condiciones impuestas por el club que generaron controversia. El Racing de Santander tiene la opción de liberar el asiento para aquellos aficionados que no puedan asistir a un partido determinado, pero no el partido que desee el propio abonado, sino el que le imponga el propio club. El curso pasado, varios aficionados del Racing quisieron ceder su asiento para recuperar algo de dinero en el Racing- Cartagena que se jugaba un lunes, pero el club cántabro no se lo permitió, determinando los responsables de la entidad racinguista que partidos se pueden liberar el asiento y cuáles no, concretando que solo permitirían liberar sus asientos en los encuentros de gran afluencia de público.

Otros clubes como el Deportivo de la Coruña o el Eibar también tienen la opción de liberar su asiento, pero libremente, sin mirar que tipo de partido.

Ventajas online

Hay clubes que dan beneficios a sus seguidores si deciden renovar el carnet de forma online. Uno de lo ejemplos que ayudan de forma 'real' y lícita a sus aficionados es el Burgos CF, este verano con la nueva campaña de abonos han activado una opción en la que aquellos cordobeses que renueven su abono de forma online obtendrán un descuento, si realizan las gestiones durante los primeros 15 días de la campaña de abonos. Por ejemplo, la renovación de adulto por internet cuesta 270 euros, mientras que si es presencial escala a 285.

El Zaragoza jugará la próxima temporada en un campo de fútbol portátil, mientras se remodela 'La Romareda', también han presentado nuevas fórmulas de abonos, con el objetivo de que pueda acceder el mayor número de aficionados al campo cada jornada. La opción de abonado 'zaragocista' permite ser socio del equipo sin asiento, pero con una serie de ventajas en otros ámbitos del club. Esta pensado para los aficionados que siguen al club aragonés desde la distancia. Hay que recordar que l Zaragoza ha reducido un 8,5% l precio de su abono.