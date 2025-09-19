El Almería, último en la Liga del dinero: sólo 3,3 millones frente a los 14,7 del Leganés

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:43 Comenta Compartir

La última actualización de los límites salariales publicada por LaLiga vuelve a situar a la UD Almería en la posición más incómoda de toda la categoría. Con 3,395 millones de euros, el club rojiblanco aparece como el equipo con menor margen de gasto en la Liga Hypermotion, lo que refleja las restricciones que arrastra desde el descenso de Primera y la imposibilidad de transformar los ingresos por ventas en una capacidad real para reforzar la plantilla.

El contraste con el resto de rivales es abismal. En el extremo opuesto figura el CD Leganés, con 14,773 millones, seguido de la UD Las Palmas (13,377 millones) y el Real Valladolid (12,165 millones), tres clubes que no solo pelean en la parte alta de la clasificación, sino que además cuentan con la tranquilidad de disponer de un colchón económico para afrontar imprevistos. La diferencia con el Almería es de más de 11 millones de euros, un dato que evidencia el desajuste competitivo que provoca el reparto.

Otros históricos también se mueven en cifras muy superiores al conjunto almeriense. El Málaga CF disfruta de 11,718 millones, el Sporting de Gijón y el Deportivo de La Coruña rondan los 11,5 millones, mientras que el Real Zaragoza se queda en 11,301 millones. Incluso equipos que han vivido recientemente etapas complicadas como el Cádiz (7,065 millones) o el Mirandés (7,891 millones) doblan el margen disponible para el Almería.

El dato es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que el club rojiblanco protagonizó uno de los grandes mercados de ventas de los últimos años, con más de 60 millones de euros en traspasos. Sin embargo, esas operaciones no han permitido relajar las limitaciones del fair play financiero, que siguen condicionando la planificación. Los patrocinios cerrados apuntan a mejorar la situación a medio plazo, pero por ahora el margen de maniobra es mínimo.

🚨 Límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION tras el mercado de fichajes de verano.https://t.co/PDvnD8yp8P pic.twitter.com/ht0rQpVYDp — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 19, 2025

La fotografía completa deja a la UD Almería como el único equipo de la categoría por debajo de los cuatro millones. El siguiente en la lista es el Granada CF, con 4,298 millones, casi un millón más que los rojiblancos, mientras que el Ceuta llega a 6,713 millones y el Andorra alcanza los 6,461 millones. Es decir, hasta los clubes más modestos cuentan con una capacidad de gasto muy superior.

Con estos números sobre la mesa, el reto deportivo del Almería cobra todavía mayor dimensión: competir en igualdad de condiciones cuando la economía lo coloca en una posición de clara desventaja. La realidad financiera convierte cada fichaje en una operación milimétrica y deja poco margen para errores, lo que obligará al club a maximizar recursos internos y confiar en que los nuevos patrocinios alivien poco a poco una situación que hoy lo condena a ser el farolillo rojo del límite salarial.