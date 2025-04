El Almería B, a todo o nada en Torremolinos

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 17 de abril 2025, 23:53 Comenta Compartir

El Almería B se juega este sábado buena parte de sus opciones de entrar en el playoff de ascenso a Segunda RFEF en su visita al Juventud de Torremolinos. Tras un bajón de resultados que ha costado tres puntos vitales en las dos últimas jornadas, el equipo de Alberto Lasarte llega herido, pero con una idea muy clara: «No nos queda otra que ganar».

Los rojiblancos se han descolgado momentáneamente de las cinco primeras plazas tras sumar sólo un punto de los últimos nueve y el calendario ya no permite especulaciones. «Tenemos que sacar los nueve puntos que quedan. No vamos a Londres con el dinero justito para el Uber, la cena y la noche. No podemos fallar», ironizaba Lasarte en la previa, sabiendo que este tramo final requiere exprimir hasta la última gota.

Cuentas pendientes

El encuentro será crucial a nivel clasificatorio y llega cargado de un trasfondo competitivo. El Torremolinos, rival directo y aún con opciones de pelear por el liderato, no ha caído esta temporada frente al filial almeriense y el año pasado tampoco cedió ante los rojiblancos. «Se les tiene unas ganas especiales», reconoció Lasarte. «Por qué no puede ser el sábado el día». No es una visita sencilla. El Torremolinos necesita ganar sí o sí para seguir creyendo en su aspiración de ser campeón, lo que obligará al conjunto local a asumir riesgos, algo que el filial quiere aprovechar. «Puede venirnos bien que tengan que ir a tumba abierta. Si el partido se rompe, tenemos armas para asestar ese navajazo que los deje sangrando», apuntó, consciente de que será un partido de alternativas.

El golpe anímico de salir de playoff tras muchas semanas en zona noble se ha sentido en el vestuario y Lasarte no lo ocultaba. «Es la semana más importante del año. Cuando estás dentro relativizas las derrotas, pero ahora hemos perdido y no estamos. Hay que coser mucho para que el jugador canalice esa rabia en el campo».

El técnico rojiblanco ha tenido que intervenir incluso durante los entrenamientos. «Paré una sesión y les dije que no podíamos dar la sensación de haber tirado la toalla. Este equipo ha sido siempre de apretar hasta la última gota de sangre y así tiene que ser».

El momento

El Juventud de Torremolinos ha encajado dos derrotas consecutivas —algo poco habitual en el conjunto malagueño— y ha recibido más goles de lo habitual. «No están bien», y el filial mereció la victoria ante el Estepona, el pasado fin de semana.

Y pese al contexto por esos malos resultados, el técnico confía en la reacción del equipo. «El jugador tiene que demostrar esa rabia el sábado. No nos vale con decir que la temporada ha sido buena, que lo ha sido. Hemos estado 26 jornadas en playoff y no podemos terminar diciendo eso como si bastara. Queremos más. Lo mínimo es pelearlo hasta el final».

Lasarte insistió, en UDARadio, en que ganar en Torremolinos puede ser un punto de inflexión. «He dicho al grupo que si ganamos, a las 7:15 de la tarde puede estar temblando media España. Porque luego viene el Cádiz, vamos a Orihuela… y pueden pensar 'ojo que estos van en serio'».

En el partido de ida, el Torremolinos se adelantó tras una posesión de más de tres minutos sin que el Almería tocara el balón. «No se me olvidará eso en mi vida. Sacaron de centro, pasaron 3:20 y nos marcaron sin que tocáramos. No puede volver a pasar», recordaba el técnico. El objetivo es claro, hay que salir al partido como si fuera una final, porque lo es, a partir de las cinco de la tarde mañana sábado,