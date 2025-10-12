El Almería B tiene tiempo de 'restauración'

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 11:19 Comenta Compartir

El Almería B afronta (18:00 horas) una de las salidas más exigentes del curso. Lo hará en el histórico estadio de Chapín para medirse al Xerez CD, un rival herido que tampoco ha arrancado como esperaba, pero que conserva aspiraciones altas. La diferencia entre ambos en la clasificación es mínima —sólo dos puntos—, aunque la necesidad de los rojiblancos es evidente, romper una dinámica de tres derrotas consecutivas y confirmar que las buenas sensaciones que transmite el grupo pueden empezar a reflejarse en el marcador. El andaluz Javier Sánchez será el encargado de dirigir el partido.

La temporada pasada, por estas fechas, el filial se había ganado la etiqueta de equipo revelación en su debut en Segunda RFEF. Un año después, con una plantilla completamente renovada, trata de reencontrar su identidad en una categoría tremendamente igualada. «Se ha trabajado muy bien esta semana, ha sido muy intensa y nadie ha bajado los brazos», destacó Alberto Lasarte, satisfecho con la respuesta del grupo tras los últimos resultados. «Estamos muy ilusionados y esperanzados en obtener esa victoria que ya nos va haciendo falta. Es pronto, pero ganar nos daría un impulso».

Las carencias

El técnico no esconde las carencias que han lastrado al equipo en este inicio, especialmente en las áreas. «Nos está penalizando arrancar los partidos con errores que no controlamos», lamentó. «Hemos encajado goles muy pronto y eso condiciona todo. Si el rival se pone por delante, se cierra, empieza a perder tiempo y nos resulta mucho más difícil encontrar espacios. Tenemos que corregir eso;con el potencial que tenemos arriba estoy convencido de que el gol va a llegar. Más pronto que tarde cambiará esa dinámica».

En el vestuario, Lasarte trabaja también el aspecto mental para evitar que ansiedad. «Ese es nuestro trabajo, mantener la cabeza fría, saber que estamos en una mala racha, pero que tenemos armas suficientes para revertirla. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, sabiendo dónde están nuestros defectos. Tenemos confianza y tranquilidad para creer que los resultados van a cambiar», subrayó el preparador jienense.

El desplazamiento a Jerez, uno de los más largos del campeonato, no resta motivación a un grupo joven que ya sabe lo que es ganar fuera de casa. El filial consiguió su único triunfo hasta ahora en el campo del At. Malagueño, en la segunda jornada. «Queremos repetir lo que hicimos en Málaga. Chapín es un escenario muy bonito, un campo grande, con espacios, y eso debe servirnos de motivación. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de jugar allí y los jugadores saben que es un estadio especial, donde hay que dar un paso adelante», valoró Lasarte.

El rival

El Xerez CD, pese a su irregularidad, «es un equipo hecho para estar arriba». Bloque con experiencia, jugadores que conocen muy bien la categoría y un entrenador que ya demostró su nivel en el Antoniano. «Se ha llevado a cuatro futbolistas con él». Llega tras perder en casa y empatar en Melilla. «Eso los hace más peligrosos, porque buscarán ganar delante de su gente. Pero nosotros también tenemos la obligación de frenar nuestra mala racha cuanto antes».

Sobre el desarrollo del partido, el entrenador del filial no espera un encuentro abierto. «El Xerez lleva sólo cuatro goles a favor y cuatro en contra. No creo que sea un partido de muchas ocasiones. Chapín es grande, hay espacios y los dos equipos necesitamos ganar. Ojalá se vea un buen partido».

El viaje a Jerez se realizó ayer con una sesión de entrenamiento antes de la salida. «Es un viaje largo, pero eso ahora mismo es lo que menos me importa. Lo importante es lo que pasa cuando pita el árbitro. El club nos pone todos los medios posibles para que los jugadores se sientan futbolistas y eso es de agradecer», concluyó Lasarte, que confía en que el regreso desde tierras gaditanas se produzca con los tres puntos en el autobús.