El Almería suspende ante un Valladolid con ayuda arbitral

Antonio del Rosal Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

8-Arribas

El madrileño estuvo muy voluntarioso, pero apenas tuvo una influencia directa. Sacó los 'galones' de nuevo líder para disparar el penalti, logrando el empate tras marcar desde los once metros.

5-Andrés Fernández

El guardameta no pudo hacer nada en el 1-0 del Valladolid; estuvo muy bien saliendo por arriba, para despejar los centros del Valladolid. El arquero casi para el penalti de Latasa, llegó a tocar el balón.

5-Álex Muñoz

El lateral se despistó al mantener su 'marca' y dejar libre a Marcos André que remató dentro del área sin oposición para hacer el gol. Mejoró en la segunda parte, de hecho, provocó un penalti tras recibir un agarrón en un córner.

5-Gui Guedes

El luso tuvo un gran arranque de partido, llevando la manija del equipo, pero con el gol en contra tuvo que ponerse el mono de trabajo para ayudar en defensa; fue sustituido en la segunda mitad, tras ir de más a menos en el encuentro.

4-Dzodic

El serbio está muy desconectado tanto del juego del equipo como del nivel competitivo de sus compañeros. Apenas tuvo ninguna jugada transcendente, ni aportó nada para ayudar al equipo a recuperar la posesión del balón.

6-Bonini

El italiano marcó un gol, pero se anuló por fuera de juego. El zaguero estuvo presente en gran parte de las jugadas polémicas del encuentro, en lo deportivo sigue dando un gran nivel, aunque provocó un penalti.

4-Embarba

El atacante dio la asistencia a Melamed que provocó el penalti, pero luego falló la pena máxima; lanzando el penalti muy blando; f¡ue sustituido, quedño muy tocado tras fallar el penalti.

4-Chirino

El lateral dejó mucho que desear, no estuvo bien en defensa, ya que Amath hizo lo que quiso por el costado derecho del Almería; el holandés tampoco tuvo ninguna incursión en ataque.

5-Baptistao

El brasileño estuvo omnipresente en todas las partes del campo; recuperando balones en la medular, pero no fue determinante en ataque. Fue sustituido en la segunda parte.

7-Melamed

El extremo hizo un gran control orientado provocando un penalti. Fue el jugador más desequilibrante del Almería, lo intentó desde cualquier lado del campo; con jugadas individuales y disparos lejanos.

5-Nelson Monte

El portugués debutó como rojiblanco, mostrando un buen nivel, incluso tuvo una ocasión de cabeza, pero el balón salió desviado; fue sustituido por Aridane, ya que le falta ritmo de competición tras su lesionó en el tobillo derecho.

Suplentes: También jugaron André Horta (6), dotó al equipo deposesión de balón ; Thalys (5), que le dio una asistencia a Arnau Luna (4), tuvo alguna jugada individual aislada, pero ha bajado mucho su nivel; Arnau (5), que tuvo el 1-2 en sus botas, pero mandó el balón al larguero, y Aridane (4), tuvo un mal debut tras no despejar y estar lento en el tercer gol del Valladolid.